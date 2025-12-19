- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
141
Profit Trade:
95 (67.37%)
Loss Trade:
46 (32.62%)
Best Trade:
274 395.97 IDR
Worst Trade:
-457 650.23 IDR
Profitto lordo:
6 631 815.58 IDR (17 335 849 pips)
Perdita lorda:
-4 129 334.92 IDR (202 932 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (1 183 624.31 IDR)
Massimo profitto consecutivo:
1 183 624.31 IDR (9)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.39%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
34
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
3.92
Long Trade:
92 (65.25%)
Short Trade:
49 (34.75%)
Fattore di profitto:
1.61
Profitto previsto:
17 748.09 IDR
Profitto medio:
69 808.59 IDR
Perdita media:
-89 768.15 IDR
Massime perdite consecutive:
13 (-318 481.34 IDR)
Massima perdita consecutiva:
-564 412.55 IDR (2)
Crescita mensile:
27.52%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
145 399.57 IDR
Massimale:
639 128.74 IDR (11.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.56% (639 128.27 IDR)
Per equità:
0.94% (99 037.51 IDR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|89
|EURUSD
|42
|BTCUSD
|1
|GBPUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|325
|EURUSD
|-3
|BTCUSD
|2
|GBPUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|204K
|EURUSD
|133
|BTCUSD
|16K
|GBPUSD
|68
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +274 395.97 IDR
Worst Trade: -457 650 IDR
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +1 183 624.31 IDR
Massima perdita consecutiva: -318 481.34 IDR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.56 × 759
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.90 × 21
|
FPMarketsLLC-Live
|1.13 × 53
|
Exness-MT5Real15
|1.15 × 299
|
ICTrading-MT5-4
|1.22 × 226
|
GOMarketsMU-Live
|1.50 × 26
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.62 × 66
|
Exness-MT5Real12
|1.73 × 63
|
PlexyTrade-Server01
|2.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|3.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.34 × 311
|
Exness-MT5Real
|3.87 × 31
|
Exness-MT5Real11
|4.00 × 11
|
Exness-MT5Real7
|4.86 × 70
|
Exness-MT5Real28
|5.00 × 9
|
Ava-Real 1-MT5
|5.42 × 19
|
Exness-MT5Real6
|5.62 × 55
XAU/USD
Low Risk Scaling Strategy
Follow the trend
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
33%
0
0
USD
USD
11M
IDR
IDR
6
0%
141
67%
100%
1.60
17 748.09
IDR
IDR
7%
1:500