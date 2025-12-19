SegnaliSezioni
Tri Lestiana

LavaTrade

Tri Lestiana
0 recensioni
Affidabilità
6 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 33%
Exness-MT5Real8
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
141
Profit Trade:
95 (67.37%)
Loss Trade:
46 (32.62%)
Best Trade:
274 395.97 IDR
Worst Trade:
-457 650.23 IDR
Profitto lordo:
6 631 815.58 IDR (17 335 849 pips)
Perdita lorda:
-4 129 334.92 IDR (202 932 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (1 183 624.31 IDR)
Massimo profitto consecutivo:
1 183 624.31 IDR (9)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.39%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
34
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
3.92
Long Trade:
92 (65.25%)
Short Trade:
49 (34.75%)
Fattore di profitto:
1.61
Profitto previsto:
17 748.09 IDR
Profitto medio:
69 808.59 IDR
Perdita media:
-89 768.15 IDR
Massime perdite consecutive:
13 (-318 481.34 IDR)
Massima perdita consecutiva:
-564 412.55 IDR (2)
Crescita mensile:
27.52%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
145 399.57 IDR
Massimale:
639 128.74 IDR (11.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.56% (639 128.27 IDR)
Per equità:
0.94% (99 037.51 IDR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 89
EURUSD 42
BTCUSD 1
GBPUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 325
EURUSD -3
BTCUSD 2
GBPUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 204K
EURUSD 133
BTCUSD 16K
GBPUSD 68
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +274 395.97 IDR
Worst Trade: -457 650 IDR
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +1 183 624.31 IDR
Massima perdita consecutiva: -318 481.34 IDR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Alpari-MT5
0.00 × 10
ICMarketsSC-MT5-4
0.56 × 759
ForexClub-MT5 Real Server
0.90 × 21
FPMarketsLLC-Live
1.13 × 53
Exness-MT5Real15
1.15 × 299
ICTrading-MT5-4
1.22 × 226
GOMarketsMU-Live
1.50 × 26
Pepperstone-MT5-Live01
1.62 × 66
Exness-MT5Real12
1.73 × 63
PlexyTrade-Server01
2.00 × 1
OctaFX-Real2
3.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
3.34 × 311
Exness-MT5Real
3.87 × 31
Exness-MT5Real11
4.00 × 11
Exness-MT5Real7
4.86 × 70
Exness-MT5Real28
5.00 × 9
Ava-Real 1-MT5
5.42 × 19
Exness-MT5Real6
5.62 × 55
15 più
XAU/USD 

Low Risk Scaling Strategy
Follow the trend


Non ci sono recensioni
2025.12.19 09:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 09:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
