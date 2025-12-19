- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
54
Profit Trade:
37 (68.51%)
Loss Trade:
17 (31.48%)
Best Trade:
190.60 USD
Worst Trade:
-210.00 USD
Profitto lordo:
2 094.90 USD (19 065 pips)
Perdita lorda:
-1 724.00 USD (13 806 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (414.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
414.50 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.67
Long Trade:
39 (72.22%)
Short Trade:
15 (27.78%)
Fattore di profitto:
1.22
Profitto previsto:
6.87 USD
Profitto medio:
56.62 USD
Perdita media:
-101.41 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-331.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-406.00 USD (2)
Crescita mensile:
7.42%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
181.10 USD
Massimale:
557.10 USD (10.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.dmb
|54
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.dmb
|371
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.dmb
|5.3K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +190.60 USD
Worst Trade: -210 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +414.50 USD
Massima perdita consecutiva: -331.40 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PTDidiMaxBerjangka-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
#Tectra Strategy 2025
