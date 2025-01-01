SegnaliSezioni
404

Purtroppo, il segnale PreciseTrading è disattivato e non disponibile

Il fornitore ha disattivato questo segnale. L'enorme database di altri segnali e provider attivi rimane comunque a tua disposizione. Seleziona il più appropriato, connettiti a esso e lascia che il tuo terminale copi i trade automaticamente.

Seleziona un nuovo segnale

Puoi vedere altri segnali 4 MetaTrader:

Ronin47 8E AUDCAD Since July 2024 Set 2
Crescita
935%
Abbonati
10
Settimane
77
Trade
3247
Vincita
81%
Fattore di profitto
3.73
DD massimo
41%
ATong
Crescita
5 068%
Abbonati
0
Settimane
244
Trade
7903
Vincita
76%
Fattore di profitto
1.55
DD massimo
28%
Turtle One
Crescita
258%
Abbonati
10
Settimane
50
Trade
325
Vincita
80%
Fattore di profitto
1.58
DD massimo
19%
MCA100
Crescita
1 154%
Abbonati
12
Settimane
110
Trade
316
Vincita
55%
Fattore di profitto
1.59
DD massimo
35%
Gold pro
Crescita
4 145%
Abbonati
31
Settimane
44
Trade
918
Vincita
78%
Fattore di profitto
1.84
DD massimo
52%
MultiWay ICM
Crescita
537%
Abbonati
14
Settimane
101
Trade
917
Vincita
74%
Fattore di profitto
2.06
DD massimo
28%
Scalp IC Markets ECN
Crescita
6 152%
Abbonati
1
Settimane
331
Trade
2063
Vincita
72%
Fattore di profitto
1.91
DD massimo
38%
Annic
Crescita
2 393%
Abbonati
1
Settimane
229
Trade
1000
Vincita
78%
Fattore di profitto
3.44
DD massimo
30%
Niguru GBP
Crescita
16 617%
Abbonati
0
Settimane
146
Trade
1261
Vincita
88%
Fattore di profitto
2.22
DD massimo
39%
My Authors Programs
Crescita
494%
Abbonati
8
Settimane
37
Trade
762
Vincita
91%
Fattore di profitto
2.58
DD massimo
16%

Non trovi segnali che fanno per te?
Seleziona e abbonati
a uno dei 2857 segnali disponibili
per MetaTrader 4

L'abbonato accetta tutti i rischi di esecuzione quando si abbona a un segnale. Le statistiche storiche non possono garantire alcuna redditività in futuro.