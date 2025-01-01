Segnali / PreciseTrading
Purtroppo, il segnale PreciseTrading è disattivato e non disponibile
Il fornitore ha disattivato questo segnale. L'enorme database di altri segnali e provider attivi rimane comunque a tua disposizione. Seleziona il più appropriato, connettiti a esso e lascia che il tuo terminale copi i trade automaticamente.Seleziona un nuovo segnale
Puoi vedere altri segnali 4 MetaTrader:
- Crescita
- 935%
- Abbonati
- 10
- Settimane
- 77
- Trade
- 3247
- Vincita
- 81%
- Fattore di profitto
- 3.73
- DD massimo
- 41%
- Crescita
- 5 068%
- Abbonati
- 0
- Settimane
- 244
- Trade
- 7903
- Vincita
- 76%
- Fattore di profitto
- 1.55
- DD massimo
- 28%
- Crescita
- 258%
- Abbonati
- 10
- Settimane
- 50
- Trade
- 325
- Vincita
- 80%
- Fattore di profitto
- 1.58
- DD massimo
- 19%
- Crescita
- 1 154%
- Abbonati
- 12
- Settimane
- 110
- Trade
- 316
- Vincita
- 55%
- Fattore di profitto
- 1.59
- DD massimo
- 35%
- Crescita
- 4 145%
- Abbonati
- 31
- Settimane
- 44
- Trade
- 918
- Vincita
- 78%
- Fattore di profitto
- 1.84
- DD massimo
- 52%
- Crescita
- 537%
- Abbonati
- 14
- Settimane
- 101
- Trade
- 917
- Vincita
- 74%
- Fattore di profitto
- 2.06
- DD massimo
- 28%
- Crescita
- 6 152%
- Abbonati
- 1
- Settimane
- 331
- Trade
- 2063
- Vincita
- 72%
- Fattore di profitto
- 1.91
- DD massimo
- 38%
- Crescita
- 2 393%
- Abbonati
- 1
- Settimane
- 229
- Trade
- 1000
- Vincita
- 78%
- Fattore di profitto
- 3.44
- DD massimo
- 30%
- Crescita
- 16 617%
- Abbonati
- 0
- Settimane
- 146
- Trade
- 1261
- Vincita
- 88%
- Fattore di profitto
- 2.22
- DD massimo
- 39%
- Crescita
- 494%
- Abbonati
- 8
- Settimane
- 37
- Trade
- 762
- Vincita
- 91%
- Fattore di profitto
- 2.58
- DD massimo
- 16%
L'abbonato accetta tutti i rischi di esecuzione quando si abbona a un segnale. Le statistiche storiche non possono garantire alcuna redditività in futuro.