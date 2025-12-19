SegnaliSezioni
Victor Onyemaech

RIAFX

Victor Onyemaech
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 5%
ICMarketsSC-Live17
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade: 29
29
Profit Trade:
23 (79.31%)
Loss Trade:
6 (20.69%)
Best Trade:
2.28 USD
Worst Trade:
-4.27 USD
Profitto lordo:
13.54 USD (1 348 pips)
Perdita lorda:
-7.07 USD (378 pips)
Vincite massime consecutive: 10 (3.75 USD)
10 (3.75 USD)
Massimo profitto consecutivo: 6.58 USD (5)
6.58 USD (5)
Indice di Sharpe: 0.21
0.21
Attività di trading: 100.00%
100.00%
Massimo carico di deposito: 3.63%
3.63%
Ultimo trade:
13 minuti fa
Trade a settimana: 25
25
Tempo di attesa medio: 2 ore
2 ore
Fattore di recupero: 0.99
0.99
Long Trade:
11 (37.93%)
Short Trade:
18 (62.07%)
Fattore di profitto: 1.92
1.92
Profitto previsto: 0.22 USD
0.22 USD
Profitto medio:
0.59 USD
Perdita media:
-1.18 USD
Massime perdite consecutive: 3 (-6.56 USD)
3 (-6.56 USD)
Massima perdita consecutiva: -6.56 USD (3)
-6.56 USD (3)
Crescita mensile: 5.18%
5.18%
Algo trading: 100%
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
6.56 USD (4.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.99% (6.56 USD)
Per equità:
1.25% (1.63 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 17
USDJPY 8
XAUUSD 2
AUDCAD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 5
USDJPY 0
XAUUSD 3
AUDCAD -2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 627
USDJPY 152
XAUUSD 329
AUDCAD -138
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.28 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +3.75 USD
Massima perdita consecutiva: -6.56 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live17" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FBS-Real-5
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.08 × 26
ICMarketsSC-Live17
0.11 × 162
ICMarketsSC-Live14
0.24 × 17
ICMarketsSC-Live32
0.59 × 150
ICMarketsSC-Live12
0.83 × 6
ICMarketsSC-Live10
1.02 × 1019
ICMarketsSC-Live33
1.16 × 434
Pepperstone-Edge07
1.30 × 20
ICMarkets-Live03
1.33 × 3
RoboForex-ECN
1.42 × 501
RSGFinance-Live
2.54 × 26
TradersWay-Live
3.14 × 14
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
3.24 × 21
PlaceATrade-Real-4
3.63 × 288
ICMarkets-Live14
3.65 × 72
XMGlobal-Real 35
4.32 × 22
ICMarketsSC-Live06
4.96 × 93
QATALYXT THE BIG DEAL
TERMS
✅ Manual trading/EA
✅ Profit 80-200% ROI monthly.
✅ Risk level 2-3.
✅ Max loss- use maximum stop out level of 45% of capital. 
✅ Guarantee: 100%.
HOW TO COPY

✅ $1000 and above.. preferably 3000$.
✅ Copy type- copy in proportion, don't omit.
 
contact us via whatsapp @+234 7018739794
Non ci sono recensioni
2025.12.19 07:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 07:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
RIAFX
50USD al mese
5%
0
0
USD
131
USD
2
100%
29
79%
100%
1.91
0.22
USD
5%
1:500
Copia

