- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
29
Profit Trade:
23 (79.31%)
Loss Trade:
6 (20.69%)
Best Trade:
2.28 USD
Worst Trade:
-4.27 USD
Profitto lordo:
13.54 USD (1 348 pips)
Perdita lorda:
-7.07 USD (378 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (3.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6.58 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.63%
Ultimo trade:
13 minuti fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.99
Long Trade:
11 (37.93%)
Short Trade:
18 (62.07%)
Fattore di profitto:
1.92
Profitto previsto:
0.22 USD
Profitto medio:
0.59 USD
Perdita media:
-1.18 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-6.56 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6.56 USD (3)
Crescita mensile:
5.18%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
6.56 USD (4.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.99% (6.56 USD)
Per equità:
1.25% (1.63 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|17
|USDJPY
|8
|XAUUSD
|2
|AUDCAD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|5
|USDJPY
|0
|XAUUSD
|3
|AUDCAD
|-2
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|627
|USDJPY
|152
|XAUUSD
|329
|AUDCAD
|-138
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.28 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +3.75 USD
Massima perdita consecutiva: -6.56 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live17" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBS-Real-5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.08 × 26
|
ICMarketsSC-Live17
|0.11 × 162
|
ICMarketsSC-Live14
|0.24 × 17
|
ICMarketsSC-Live32
|0.59 × 150
|
ICMarketsSC-Live12
|0.83 × 6
|
ICMarketsSC-Live10
|1.02 × 1019
|
ICMarketsSC-Live33
|1.16 × 434
|
Pepperstone-Edge07
|1.30 × 20
|
ICMarkets-Live03
|1.33 × 3
|
RoboForex-ECN
|1.42 × 501
|
RSGFinance-Live
|2.54 × 26
|
TradersWay-Live
|3.14 × 14
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|3.24 × 21
|
PlaceATrade-Real-4
|3.63 × 288
|
ICMarkets-Live14
|3.65 × 72
|
XMGlobal-Real 35
|4.32 × 22
|
ICMarketsSC-Live06
|4.96 × 93
Non ci sono recensioni
