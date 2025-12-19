- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
166
Profit Trade:
150 (90.36%)
Loss Trade:
16 (9.64%)
Best Trade:
19.53 USD
Worst Trade:
-0.55 USD
Profitto lordo:
530.46 USD (433 434 pips)
Perdita lorda:
-5.84 USD (1 193 pips)
Vincite massime consecutive:
71 (382.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
382.15 USD (71)
Indice di Sharpe:
0.86
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
166
Tempo di attesa medio:
51 minuti
Fattore di recupero:
121.16
Long Trade:
116 (69.88%)
Short Trade:
50 (30.12%)
Fattore di profitto:
90.83
Profitto previsto:
3.16 USD
Profitto medio:
3.54 USD
Perdita media:
-0.37 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-4.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.33 USD (11)
Crescita mensile:
47.59%
Algo trading:
12%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
4.33 USD (0.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.39% (4.33 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|148
|GBPNZD
|18
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|530
|GBPNZD
|-5
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|433K
|GBPNZD
|-879
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +19.53 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 71
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +382.15 USD
Massima perdita consecutiva: -4.33 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real15
|0.83 × 6
|
Exness-MT5Real26
|18.59 × 22
|
Exness-MT5Real29
|23.20 × 40
SureShotFX Trade Copier FX
