- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
Nessun dato
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
TJ trading strategy is 100% Technical Analysis with consistent profitability based on
Daily 1-3 accurate signals with following Money & Risk Management
Recommended deposit is $200
If you don't have XM Account. Please register with my link https://affs.click/J5KC7
Register XM Account with Partner Code: JDGFX
Account Type: MT5 Standard
Leverage: 1:500
DO NOT OVER TRADE WHEN SIGNAL EXECUTE
USD
USD
USD