A Yoto

Day trading

A Yoto
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -27%
FxPro-MT5
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
15
Profit Trade:
2 (13.33%)
Loss Trade:
13 (86.67%)
Best Trade:
2.80 USD
Worst Trade:
-7.22 USD
Profitto lordo:
5.16 USD (10 325 pips)
Perdita lorda:
-45.01 USD (48 352 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (5.16 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5.16 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.85
Attività di trading:
98.50%
Massimo carico di deposito:
19.33%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.93
Long Trade:
4 (26.67%)
Short Trade:
11 (73.33%)
Fattore di profitto:
0.11
Profitto previsto:
-2.66 USD
Profitto medio:
2.58 USD
Perdita media:
-3.46 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-42.67 USD)
Massima perdita consecutiva:
-42.67 USD (12)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
42.67 USD
Massimale:
42.67 USD (28.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.45% (42.67 USD)
Per equità:
18.62% (20.51 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD 9
#USNDAQ100 5
BITCOIN 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD -31
#USNDAQ100 -7
BITCOIN -2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD -3.1K
#USNDAQ100 -12K
BITCOIN -23K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.80 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +5.16 USD
Massima perdita consecutiva: -42.67 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FxPro-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Day trading 3 pairs Gold Nasdaq and BTC
Non ci sono recensioni
2025.12.19 11:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.19 07:20
Share of trading days is too low
2025.12.19 07:20
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.19 06:20
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 06:20
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 06:20
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.19 06:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 06:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
