- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
15
Profit Trade:
2 (13.33%)
Loss Trade:
13 (86.67%)
Best Trade:
2.80 USD
Worst Trade:
-7.22 USD
Profitto lordo:
5.16 USD (10 325 pips)
Perdita lorda:
-45.01 USD (48 352 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (5.16 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5.16 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.85
Attività di trading:
98.50%
Massimo carico di deposito:
19.33%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.93
Long Trade:
4 (26.67%)
Short Trade:
11 (73.33%)
Fattore di profitto:
0.11
Profitto previsto:
-2.66 USD
Profitto medio:
2.58 USD
Perdita media:
-3.46 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-42.67 USD)
Massima perdita consecutiva:
-42.67 USD (12)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
42.67 USD
Massimale:
42.67 USD (28.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.45% (42.67 USD)
Per equità:
18.62% (20.51 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD
|9
|#USNDAQ100
|5
|BITCOIN
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD
|-31
|#USNDAQ100
|-7
|BITCOIN
|-2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD
|-3.1K
|#USNDAQ100
|-12K
|BITCOIN
|-23K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.80 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +5.16 USD
Massima perdita consecutiva: -42.67 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FxPro-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Day trading 3 pairs Gold Nasdaq and BTC
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-27%
0
0
USD
USD
110
USD
USD
1
0%
15
13%
99%
0.11
-2.66
USD
USD
28%
1:500