- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
118
Profit Trade:
94 (79.66%)
Loss Trade:
24 (20.34%)
Best Trade:
109.50 USD
Worst Trade:
-35.90 USD
Profitto lordo:
1 026.13 USD (23 966 pips)
Perdita lorda:
-82.09 USD (1 950 pips)
Vincite massime consecutive:
62 (837.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
837.71 USD (62)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
91.08%
Massimo carico di deposito:
39.17%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
119
Tempo di attesa medio:
50 minuti
Fattore di recupero:
26.30
Long Trade:
10 (8.47%)
Short Trade:
108 (91.53%)
Fattore di profitto:
12.50
Profitto previsto:
8.00 USD
Profitto medio:
10.92 USD
Perdita media:
-3.42 USD
Massime perdite consecutive:
21 (-8.15 USD)
Massima perdita consecutiva:
-35.90 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
35.90 USD (3.53%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.53% (35.90 USD)
Per equità:
0.33% (3.40 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|71
|XAUUSD
|47
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|52
|XAUUSD
|892
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|5.2K
|XAUUSD
|17K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +109.50 USD
Worst Trade: -36 USD
Vincite massime consecutive: 62
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +837.71 USD
Massima perdita consecutiva: -8.15 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexTrend-Trade7
|0.00 × 1
|
FXPRIMUS-Live-3
|0.00 × 74
|
ForexTimeFXTM-Pro
|0.00 × 38
|
SmartFxpro-Live5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
EGlobal-Classic3
|0.00 × 18
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 4
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 7
|
USGFX-Live
|0.00 × 4
|
TorrentFX-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 24
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 3
|
GerchikCo-Gerchik and Co Ltd.
|0.00 × 15
|
SimpleFX-LiveUK
|0.00 × 58
|
GPP-Live
|0.00 × 1
|
ICMCapitalUK-Real
|0.00 × 4
|
GFXInternational-Live
|0.00 × 2
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 4
|
LCG-Live2
|0.00 × 3
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 2
|
KTM-Live
|0.00 × 5
|
XMTrading-Real 31
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 41
|
AxiTrader-US03-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 51
