- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
78
Profit Trade:
71 (91.02%)
Loss Trade:
7 (8.97%)
Best Trade:
5.34 USD
Worst Trade:
-3.54 USD
Profitto lordo:
116.00 USD (5 765 pips)
Perdita lorda:
-13.90 USD (693 pips)
Vincite massime consecutive:
39 (59.16 USD)
Massimo profitto consecutivo:
59.16 USD (39)
Indice di Sharpe:
0.86
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
17.24%
Ultimo trade:
46 minuti fa
Trade a settimana:
81
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
11.34
Long Trade:
17 (21.79%)
Short Trade:
61 (78.21%)
Fattore di profitto:
8.35
Profitto previsto:
1.31 USD
Profitto medio:
1.63 USD
Perdita media:
-1.99 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-9.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.00 USD (5)
Crescita mensile:
41.78%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
9.00 USD (3.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.97% (9.00 USD)
Per equità:
2.40% (8.34 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|78
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|102
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|5.1K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.34 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 39
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +59.16 USD
Massima perdita consecutiva: -9.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
EquitiGroup-Live 2
|0.00 × 16
|
XMGlobal-Real 15
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 5
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-Real1
|0.00 × 2
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
Exness-Real30
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
ValburyCapitalLtd-US01-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 2
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 2
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 4
|
GMI-Live12
|0.00 × 6
|
AltairInc-Live
|0.00 × 1
|
AlgoGlobal-Real
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 22
|0.00 × 1
|
NgelPartners-Live
|0.00 × 1
|
Lucrorfx-Live
|0.00 × 5
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
Non ci sono recensioni
