Roby Usnaini

GOLD INDEPENDENT

Roby Usnaini
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 45 USD al mese
crescita dal 2025 0%
Weltrade-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1
Profit Trade:
1 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
0.56 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
0.56 USD (87 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
1 (0.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.56 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.40%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
8 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
1 (100.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.56 USD
Profitto medio:
0.56 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 87
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.56 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +0.56 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Alpari-ECN-Live
0.00 × 4
XMTrading-Real 252
0.00 × 2
Aglobe-Live-1
0.00 × 1
GemTrade3-Live3
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 25
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 26
Exness-Real8
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 19
XMGlobal-Real 3
0.00 × 19
RoboForex-ECN-2
0.00 × 23
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 46
FusionMarkets-Live
0.00 × 2
XMTrading-Real 47
0.00 × 1
TTCM-Live3
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 3
OrientalWealth2-Live
0.00 × 5
IceFX-Server
0.00 × 12
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 12
VantageFXInternational-Live 8
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 6
AlpariEvrasia-Trade
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live4
0.00 × 1
XMTrading-Real 253
0.00 × 10
Exness-Real9
0.00 × 2
453 più
XAUUSD
LAYER MODE TRADE

Non ci sono recensioni
2025.12.19 05:20
Share of trading days is too low
2025.12.19 05:20
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.19 04:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 04:17
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 04:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.19 04:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 04:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
GOLD INDEPENDENT
45USD al mese
0%
0
0
USD
501
USD
1
0%
1
100%
100%
n/a
0.56
USD
0%
1:500
Copia

