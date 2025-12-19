- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1
Profit Trade:
1 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
0.56 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
0.56 USD (87 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
1 (0.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.56 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.40%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
8 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
1 (100.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.56 USD
Profitto medio:
0.56 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|1
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|1
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|87
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.56 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +0.56 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Alpari-ECN-Live
|0.00 × 4
|
XMTrading-Real 252
|0.00 × 2
|
Aglobe-Live-1
|0.00 × 1
|
GemTrade3-Live3
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 25
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 26
|
Exness-Real8
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 19
|
XMGlobal-Real 3
|0.00 × 19
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 23
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 46
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 47
|0.00 × 1
|
TTCM-Live3
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 3
|
OrientalWealth2-Live
|0.00 × 5
|
IceFX-Server
|0.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 12
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 6
|
AlpariEvrasia-Trade
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live4
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 253
|0.00 × 10
|
Exness-Real9
|0.00 × 2
453 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
XAUUSD
LAYER MODE TRADE
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
45USD al mese
0%
0
0
USD
USD
501
USD
USD
1
0%
1
100%
100%
n/a
0.56
USD
USD
0%
1:500