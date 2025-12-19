- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
19
Profit Trade:
17 (89.47%)
Loss Trade:
2 (10.53%)
Best Trade:
11.53 USD
Worst Trade:
-3.23 USD
Profitto lordo:
73.37 USD (68 700 pips)
Perdita lorda:
-3.50 USD (350 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (62.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
62.40 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.39
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
20 minuti
Fattore di recupero:
19.96
Long Trade:
15 (78.95%)
Short Trade:
4 (21.05%)
Fattore di profitto:
20.96
Profitto previsto:
3.68 USD
Profitto medio:
4.32 USD
Perdita media:
-1.75 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-3.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.50 USD (2)
Crescita mensile:
1 159.18%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
3.50 USD (25.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|BTCUSD
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|64
|BTCUSD
|6
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|6.4K
|BTCUSD
|62K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +11.53 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +62.40 USD
Massima perdita consecutiva: -3.50 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 15" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
forex trading expert
Non ci sono recensioni