- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
37
Profit Trade:
26 (70.27%)
Loss Trade:
11 (29.73%)
Best Trade:
4.96 USD
Worst Trade:
-15.07 USD
Profitto lordo:
43.87 USD (20 363 pips)
Perdita lorda:
-67.70 USD (17 457 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (39.47 USD)
Massimo profitto consecutivo:
39.47 USD (24)
Indice di Sharpe:
-0.15
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1122 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.38
Long Trade:
12 (32.43%)
Short Trade:
25 (67.57%)
Fattore di profitto:
0.65
Profitto previsto:
-0.64 USD
Profitto medio:
1.69 USD
Perdita media:
-6.15 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-48.58 USD)
Massima perdita consecutiva:
-48.58 USD (6)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
23.83 USD
Massimale:
63.31 USD (72.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|21
|BTCUSDm
|11
|EURUSDm
|2
|GBPUSDm
|2
|ETHUSDm
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|-17
|BTCUSDm
|1
|EURUSDm
|0
|GBPUSDm
|-8
|ETHUSDm
|0
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|-755
|BTCUSDm
|4.2K
|EURUSDm
|5
|GBPUSDm
|-166
|ETHUSDm
|-372
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.96 USD
Worst Trade: -15 USD
Vincite massime consecutive: 24
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +39.47 USD
Massima perdita consecutiva: -48.58 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni