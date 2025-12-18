- Crescita
Trade:
36
Profit Trade:
14 (38.88%)
Loss Trade:
22 (61.11%)
Best Trade:
126 129.95 IDR
Worst Trade:
-136 918.14 IDR
Profitto lordo:
740 183.29 IDR (6 585 pips)
Perdita lorda:
-1 698 695.80 IDR (7 536 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (514 428.30 IDR)
Massimo profitto consecutivo:
514 428.30 IDR (11)
Indice di Sharpe:
-0.17
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1072 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
-0.77
Long Trade:
15 (41.67%)
Short Trade:
21 (58.33%)
Fattore di profitto:
0.44
Profitto previsto:
-26 625.35 IDR
Profitto medio:
52 870.24 IDR
Perdita media:
-77 213.45 IDR
Massime perdite consecutive:
13 (-333 657.14 IDR)
Massima perdita consecutiva:
-628 921.82 IDR (7)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
958 512.51 IDR
Massimale:
1 244 167.89 IDR (36.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 IDR)
Per equità:
0.00% (0.00 IDR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|36
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-97
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-951
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Best Trade: +126 129.95 IDR
Worst Trade: -136 918 IDR
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +514 428.30 IDR
Massima perdita consecutiva: -333 657.14 IDR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|12.19 × 4265
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
