Raza Hamid Manurung

Arif Manurung_2023

Raza Hamid Manurung
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real8
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
36
Profit Trade:
14 (38.88%)
Loss Trade:
22 (61.11%)
Best Trade:
126 129.95 IDR
Worst Trade:
-136 918.14 IDR
Profitto lordo:
740 183.29 IDR (6 585 pips)
Perdita lorda:
-1 698 695.80 IDR (7 536 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (514 428.30 IDR)
Massimo profitto consecutivo:
514 428.30 IDR (11)
Indice di Sharpe:
-0.17
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1072 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
-0.77
Long Trade:
15 (41.67%)
Short Trade:
21 (58.33%)
Fattore di profitto:
0.44
Profitto previsto:
-26 625.35 IDR
Profitto medio:
52 870.24 IDR
Perdita media:
-77 213.45 IDR
Massime perdite consecutive:
13 (-333 657.14 IDR)
Massima perdita consecutiva:
-628 921.82 IDR (7)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
958 512.51 IDR
Massimale:
1 244 167.89 IDR (36.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 IDR)
Per equità:
0.00% (0.00 IDR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 36
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -97
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -951
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +126 129.95 IDR
Worst Trade: -136 918 IDR
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +514 428.30 IDR
Massima perdita consecutiva: -333 657.14 IDR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
12.19 × 4265
Opogroup-Server1
15.63 × 24
Exness-MT5Real7
21.07 × 14
Exness-MT5Real6
21.80 × 5
RoboForex-ECN
23.19 × 32
2025.12.19 00:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 1072 days
