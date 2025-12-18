- Crescita
Trade:
9
Profit Trade:
9 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
1.11 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
5.19 USD (211 243 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
9 (5.19 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5.19 USD (9)
Indice di Sharpe:
1.85
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
34.62%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
9 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.58 USD
Profitto medio:
0.58 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
30.64% (16.91 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|Fortune100
|2
|FortuneX200
|1
|BullX777
|1
|BearX400
|1
|FomoX111
|1
|FomoX999
|1
|VorteX40
|1
|BullX1000
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|Fortune100
|1
|FortuneX200
|1
|BullX777
|1
|BearX400
|0
|FomoX111
|1
|FomoX999
|1
|VorteX40
|1
|BullX1000
|0
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|Fortune100
|1.2K
|FortuneX200
|660
|BullX777
|5.9K
|BearX400
|3.5K
|FomoX111
|60K
|FomoX999
|111K
|VorteX40
|5.1K
|BullX1000
|25K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Best Trade: +1.11 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +5.19 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BridgeMarkets-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Señal Diaria . estare operando de LUNES a DOMINGO . Puedes ver mi historial
