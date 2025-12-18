SegnaliSezioni
Jose Gabriel Ola

OLA TRADING

Jose Gabriel Ola
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 10%
BridgeMarkets-MT5
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
9 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
1.11 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
5.19 USD (211 243 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
9 (5.19 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5.19 USD (9)
Indice di Sharpe:
1.85
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
34.62%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
9 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.58 USD
Profitto medio:
0.58 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
30.64% (16.91 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
Fortune100 2
FortuneX200 1
BullX777 1
BearX400 1
FomoX111 1
FomoX999 1
VorteX40 1
BullX1000 1
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
Fortune100 1
FortuneX200 1
BullX777 1
BearX400 0
FomoX111 1
FomoX999 1
VorteX40 1
BullX1000 0
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
Fortune100 1.2K
FortuneX200 660
BullX777 5.9K
BearX400 3.5K
FomoX111 60K
FomoX999 111K
VorteX40 5.1K
BullX1000 25K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.11 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +5.19 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BridgeMarkets-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Señal Diaria . estare operando de LUNES  a DOMINGO . Puedes ver mi historial 
Non ci sono recensioni
2025.12.19 06:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 02:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 23:14
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.18 23:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.18 23:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
