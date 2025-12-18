SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Our Dreamhouse
Dimitar Marinov

Our Dreamhouse

Dimitar Marinov
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -1%
RoboForex-ECN
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
5 (62.50%)
Loss Trade:
3 (37.50%)
Best Trade:
7.33 USD
Worst Trade:
-4.52 USD
Profitto lordo:
10.24 USD (393 pips)
Perdita lorda:
-10.55 USD (261 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (8.45 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8.45 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
27.39%
Massimo carico di deposito:
68.52%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
4 minuti
Fattore di recupero:
-0.04
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
8 (100.00%)
Fattore di profitto:
0.97
Profitto previsto:
-0.04 USD
Profitto medio:
2.05 USD
Perdita media:
-3.52 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-7.57 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7.57 USD (2)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8.41 USD
Massimale:
8.41 USD (20.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.47% (8.15 USD)
Per equità:
8.34% (2.79 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 0
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 132
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7.33 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +8.45 USD
Massima perdita consecutiva: -7.57 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VTindex-MT5
0.00 × 1
FXGT-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
1.90 × 10
Tickmill-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
12.50 × 4
VantageFX-Live
15.00 × 2
Exness-MT5Real12
21.15 × 617
Exness-MT5Real
21.33 × 33
RoboForex-ECN
23.15 × 833
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.12.18 22:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 21:11
Share of trading days is too low
2025.12.18 21:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.18 21:11
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.18 20:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 20:11
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 20:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.18 20:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.18 20:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Our Dreamhouse
30USD al mese
-1%
0
0
USD
42
USD
1
0%
8
62%
27%
0.97
-0.04
USD
19%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.