SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / MazSmallSignal
Mazhar Husain Shaikh

MazSmallSignal

Mazhar Husain Shaikh
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 1%
Ava-Real 1-MT5
1:400
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
50
Profit Trade:
47 (94.00%)
Loss Trade:
3 (6.00%)
Best Trade:
14.50 USD
Worst Trade:
-1.00 USD
Profitto lordo:
80.15 USD (11 537 pips)
Perdita lorda:
-1.59 USD (449 pips)
Vincite massime consecutive:
35 (56.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
56.49 USD (35)
Indice di Sharpe:
0.53
Attività di trading:
25.40%
Massimo carico di deposito:
10.26%
Ultimo trade:
35 minuti fa
Trade a settimana:
51
Tempo di attesa medio:
24 minuti
Fattore di recupero:
78.56
Long Trade:
36 (72.00%)
Short Trade:
14 (28.00%)
Fattore di profitto:
50.41
Profitto previsto:
1.57 USD
Profitto medio:
1.71 USD
Perdita media:
-0.53 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-1.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.00 USD (1)
Crescita mensile:
0.73%
Algo trading:
49%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1.00 USD (0.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.09% (10.20 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US_TECH100 17
GOLD 13
SILVER 8
NATURAL_GAS 6
USDJPY 4
CrudeOIL 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US_TECH100 10
GOLD 8
SILVER 41
NATURAL_GAS 13
USDJPY 2
CrudeOIL 5
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US_TECH100 9.9K
GOLD 755
SILVER 405
NATURAL_GAS 18
USDJPY 56
CrudeOIL 4
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +14.50 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 35
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +56.49 USD
Massima perdita consecutiva: -1.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Ava-Real 1-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 4
Ava-Real 1-MT5
0.50 × 115
XMGlobal-MT5 2
7.00 × 1
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

0% algo

Trades are based on technical analysis, analysts views and news. 

Trade volumes are small (minimum). Profits are small as well. 

Non ci sono recensioni
2025.12.18 20:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
MazSmallSignal
30USD al mese
1%
0
0
USD
11K
USD
1
49%
50
94%
25%
50.40
1.57
USD
0%
1:400
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.