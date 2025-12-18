- Crescita
Trade:
19
Profit Trade:
12 (63.15%)
Loss Trade:
7 (36.84%)
Best Trade:
5.31 GBP
Worst Trade:
-4.70 GBP
Profitto lordo:
16.29 GBP (2 195 pips)
Perdita lorda:
-16.85 GBP (828 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (11.20 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
11.20 GBP (7)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
20.24%
Massimo carico di deposito:
22.71%
Ultimo trade:
1 minuto fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
15 minuti
Fattore di recupero:
-0.04
Long Trade:
4 (21.05%)
Short Trade:
15 (78.95%)
Fattore di profitto:
0.97
Profitto previsto:
-0.03 GBP
Profitto medio:
1.36 GBP
Perdita media:
-2.41 GBP
Massime perdite consecutive:
4 (-7.77 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-7.77 GBP (4)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.54 GBP
Massimale:
15.74 GBP (14.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.15% (15.74 GBP)
Per equità:
5.39% (5.66 GBP)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|USDJPY
|2
|AUDJPY
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|9
|USDJPY
|-4
|AUDJPY
|-6
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1.6K
|USDJPY
|-159
|AUDJPY
|-77
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Best Trade: +5.31 GBP
Worst Trade: -5 GBP
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +11.20 GBP
Massima perdita consecutiva: -7.77 GBP
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|1.91 × 57
|
ICMarketsSC-Live24
|1.94 × 87
|
ThreeTraderLimited-Live02
|3.43 × 154
|
RoboForex-Pro-5
|15.93 × 387
|
SimpleFX-LiveUK
|20.50 × 2
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
100USD al mese
-1%
0
0
USD
USD
99
GBP
GBP
1
100%
19
63%
20%
0.96
-0.03
GBP
GBP
14%
1:500