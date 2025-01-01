SegnaliSezioni
404

Purtroppo, il segnale non si trova sul nostro database

Il segnale richiesto è stato probabilmente eliminato. L'enorme database di altri segnali e provider attivi rimane comunque a tua disposizione. Seleziona il più appropriato, connettiti a esso e lascia che il tuo terminale copi i trade automaticamente.

Seleziona un nuovo segnale

Puoi vedere altri segnali 5 MetaTrader:

NoPain MT5
Crescita
1 642%
Abbonati
84
Settimane
216
Trade
5537
Vincita
63%
Fattore di profitto
1.68
DD massimo
21%
MSC Gold Stable Pro
Crescita
551%
Abbonati
17
Settimane
86
Trade
633
Vincita
79%
Fattore di profitto
2.34
DD massimo
34%
MSC Gold Invest Pro
Crescita
553%
Abbonati
24
Settimane
131
Trade
1254
Vincita
78%
Fattore di profitto
1.63
DD massimo
26%
Golden Nuggets
Crescita
913%
Abbonati
65
Settimane
31
Trade
714
Vincita
79%
Fattore di profitto
3.68
DD massimo
21%
MagicGW audcad L
Crescita
1 765%
Abbonati
120
Settimane
53
Trade
1651
Vincita
79%
Fattore di profitto
5.97
DD massimo
33%
BreakThrustPro V2
Crescita
221%
Abbonati
8
Settimane
62
Trade
556
Vincita
58%
Fattore di profitto
1.46
DD massimo
22%
Deux ex machina
Crescita
5 233%
Abbonati
5
Settimane
240
Trade
1474
Vincita
75%
Fattore di profitto
1.86
DD massimo
26%
Daily Gold Sniper
Crescita
723%
Abbonati
36
Settimane
47
Trade
149
Vincita
95%
Fattore di profitto
2.31
DD massimo
34%
OnlyUJ
Crescita
285%
Abbonati
14
Settimane
75
Trade
455
Vincita
49%
Fattore di profitto
1.40
DD massimo
17%
SwissBot Gold Guardian
Crescita
1 427%
Abbonati
6
Settimane
159
Trade
621
Vincita
78%
Fattore di profitto
3.43
DD massimo
32%

Non trovi segnali che fanno per te?
Seleziona e abbonati
a uno dei 2360 segnali disponibili
per MetaTrader 5

L'abbonato accetta tutti i rischi di esecuzione quando si abbona a un segnale. Le statistiche storiche non possono garantire alcuna redditività in futuro.