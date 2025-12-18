SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Ajie Dimas Pranata
Ajie Dimas Pranata

Ajie Dimas Pranata

Ajie Dimas Pranata
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 34%
Exness-MT5Real38
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
274
Profit Trade:
208 (75.91%)
Loss Trade:
66 (24.09%)
Best Trade:
3 111 646.81 IDR
Worst Trade:
-2 975 550.16 IDR
Profitto lordo:
22 943 417.16 IDR (43 951 440 pips)
Perdita lorda:
-12 832 604.36 IDR (298 658 pips)
Vincite massime consecutive:
53 (2 035 792.38 IDR)
Massimo profitto consecutivo:
4 329 454.73 IDR (15)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
5.10%
Massimo carico di deposito:
12.35%
Ultimo trade:
13 minuti fa
Trade a settimana:
254
Tempo di attesa medio:
7 minuti
Fattore di recupero:
2.60
Long Trade:
129 (47.08%)
Short Trade:
145 (52.92%)
Fattore di profitto:
1.79
Profitto previsto:
36 900.78 IDR
Profitto medio:
110 304.89 IDR
Perdita media:
-194 433.40 IDR
Massime perdite consecutive:
15 (-1 157 296.06 IDR)
Massima perdita consecutiva:
-3 884 140.69 IDR (6)
Crescita mensile:
33.70%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
767 510.97 IDR
Massimale:
3 884 140.69 IDR (10.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.04% (3 884 140.69 IDR)
Per equità:
16.57% (6 017 251.79 IDR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 254
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.3K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 5.9K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3 111 646.81 IDR
Worst Trade: -2 975 550 IDR
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +2 035 792.38 IDR
Massima perdita consecutiva: -1 157 296.06 IDR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real38" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-ECN
0.00 × 1
RoboForex-Pro
14.00 × 3
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.12.22 00:26
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.12.19 07:20
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.18 15:05
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.18 15:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.18 15:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 14:05
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.18 14:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.18 14:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Ajie Dimas Pranata
30USD al mese
34%
0
0
USD
42M
IDR
1
0%
274
75%
5%
1.78
36 900.78
IDR
17%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.