- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
185
Profit Trade:
94 (50.81%)
Loss Trade:
91 (49.19%)
Best Trade:
53.77 USD
Worst Trade:
-41.60 USD
Profitto lordo:
1 281.61 USD (105 700 pips)
Perdita lorda:
-942.07 USD (80 864 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (89.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
106.82 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
40
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
1.96
Long Trade:
119 (64.32%)
Short Trade:
66 (35.68%)
Fattore di profitto:
1.36
Profitto previsto:
1.84 USD
Profitto medio:
13.63 USD
Perdita media:
-10.35 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-83.15 USD)
Massima perdita consecutiva:
-102.23 USD (4)
Crescita mensile:
198.24%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
54.09 USD
Massimale:
173.05 USD (79.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.i
|166
|USDJPY.i
|5
|GBPUSD.i
|5
|EURUSD.i
|4
|USDCHF.i
|3
|AUDUSD.i
|1
|EURJPY.i
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.i
|335
|USDJPY.i
|21
|GBPUSD.i
|35
|EURUSD.i
|-2
|USDCHF.i
|-21
|AUDUSD.i
|-24
|EURJPY.i
|-4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.i
|24K
|USDJPY.i
|659
|GBPUSD.i
|353
|EURUSD.i
|41
|USDCHF.i
|-324
|AUDUSD.i
|-240
|EURJPY.i
|-137
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +53.77 USD
Worst Trade: -42 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +89.83 USD
Massima perdita consecutiva: -83.15 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "IntlMitraFutures-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
This trading system is based on daily gold price movements with measurable targets and risks, the maximum transaction is 3 transactions per day with a risk of 100 pips and a profit of 100 pips per transaction.
Non ci sono recensioni