Christophe Emerich Costa

Hantec

Christophe Emerich Costa
0 recensioni
55 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 2 321%
HantecMarketsMU-MT5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 576
Profit Trade:
939 (59.58%)
Loss Trade:
637 (40.42%)
Best Trade:
135.14 USD
Worst Trade:
-63.28 USD
Profitto lordo:
3 756.08 USD (539 792 pips)
Perdita lorda:
-597.09 USD (563 888 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (131.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
555.61 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
51 minuti fa
Trade a settimana:
265
Tempo di attesa medio:
25 secondi
Fattore di recupero:
35.51
Long Trade:
938 (59.52%)
Short Trade:
638 (40.48%)
Fattore di profitto:
6.29
Profitto previsto:
2.00 USD
Profitto medio:
4.00 USD
Perdita media:
-0.94 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-1.74 USD)
Massima perdita consecutiva:
-69.76 USD (2)
Crescita mensile:
2 654.62%
Previsione annuale:
32 209.38%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.08 USD
Massimale:
88.96 USD (14.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
59.60% (88.96 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US100 1576
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US100 3.2K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US100 -24K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +135.14 USD
Worst Trade: -63 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +131.42 USD
Massima perdita consecutiva: -1.74 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HantecMarketsMU-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.12.18 12:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.26% of days out of 381 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 12:02
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.18 12:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 12:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 12:02
A large drawdown may occur on the account again
