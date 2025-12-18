- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 576
Profit Trade:
939 (59.58%)
Loss Trade:
637 (40.42%)
Best Trade:
135.14 USD
Worst Trade:
-63.28 USD
Profitto lordo:
3 756.08 USD (539 792 pips)
Perdita lorda:
-597.09 USD (563 888 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (131.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
555.61 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
51 minuti fa
Trade a settimana:
265
Tempo di attesa medio:
25 secondi
Fattore di recupero:
35.51
Long Trade:
938 (59.52%)
Short Trade:
638 (40.48%)
Fattore di profitto:
6.29
Profitto previsto:
2.00 USD
Profitto medio:
4.00 USD
Perdita media:
-0.94 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-1.74 USD)
Massima perdita consecutiva:
-69.76 USD (2)
Crescita mensile:
2 654.62%
Previsione annuale:
32 209.38%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.08 USD
Massimale:
88.96 USD (14.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
59.60% (88.96 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US100
|1576
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US100
|3.2K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US100
|-24K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +135.14 USD
Worst Trade: -63 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +131.42 USD
Massima perdita consecutiva: -1.74 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HantecMarketsMU-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni