Segnali / Worker
Purtroppo, il segnale Worker è disattivato e non disponibile
Il fornitore ha disattivato questo segnale. L'enorme database di altri segnali e provider attivi rimane comunque a tua disposizione. Seleziona il più appropriato, connettiti a esso e lascia che il tuo terminale copi i trade automaticamente.Seleziona un nuovo segnale
Puoi vedere altri segnali di Erwin Kurniawan:
O seleziona da altri segnali 4 MetaTrader:
- Crescita
- 6 144%
- Abbonati
- 2
- Settimane
- 331
- Trade
- 2062
- Vincita
- 72%
- Fattore di profitto
- 1.91
- DD massimo
- 38%
- Crescita
- 937%
- Abbonati
- 12
- Settimane
- 109
- Trade
- 313
- Vincita
- 54%
- Fattore di profitto
- 1.54
- DD massimo
- 35%
- Crescita
- 3 170%
- Abbonati
- 85
- Settimane
- 65
- Trade
- 302
- Vincita
- 88%
- Fattore di profitto
- 6.00
- DD massimo
- 35%
- Crescita
- 4 078%
- Abbonati
- 31
- Settimane
- 43
- Trade
- 915
- Vincita
- 78%
- Fattore di profitto
- 1.84
- DD massimo
- 52%
- Crescita
- 2 393%
- Abbonati
- 1
- Settimane
- 229
- Trade
- 1000
- Vincita
- 78%
- Fattore di profitto
- 3.44
- DD massimo
- 30%
- Crescita
- 935%
- Abbonati
- 11
- Settimane
- 77
- Trade
- 3247
- Vincita
- 81%
- Fattore di profitto
- 3.73
- DD massimo
- 41%
- Crescita
- 5 062%
- Abbonati
- 0
- Settimane
- 244
- Trade
- 7902
- Vincita
- 76%
- Fattore di profitto
- 1.55
- DD massimo
- 28%
- Crescita
- 537%
- Abbonati
- 14
- Settimane
- 101
- Trade
- 917
- Vincita
- 74%
- Fattore di profitto
- 2.06
- DD massimo
- 28%
- Crescita
- 16 613%
- Abbonati
- 0
- Settimane
- 146
- Trade
- 1259
- Vincita
- 88%
- Fattore di profitto
- 2.22
- DD massimo
- 39%
- Crescita
- 245%
- Abbonati
- 11
- Settimane
- 50
- Trade
- 323
- Vincita
- 80%
- Fattore di profitto
- 1.56
- DD massimo
- 19%
L'abbonato accetta tutti i rischi di esecuzione quando si abbona a un segnale. Le statistiche storiche non possono garantire alcuna redditività in futuro.