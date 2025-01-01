SegnaliSezioni
404

Purtroppo, il segnale Worker è disattivato e non disponibile

Il fornitore ha disattivato questo segnale. L'enorme database di altri segnali e provider attivi rimane comunque a tua disposizione. Seleziona il più appropriato, connettiti a esso e lascia che il tuo terminale copi i trade automaticamente.

Seleziona un nuovo segnale

Puoi vedere altri segnali di Erwin Kurniawan:

Alif03
Crescita
-75%
Abbonati
0
Settimane
2
Trade
126
Vincita
38%
Fattore di profitto
0.19
DD massimo
78%
Alif
Crescita
1%
Abbonati
0
Settimane
15
Trade
1228
Vincita
78%
Fattore di profitto
1.57
DD massimo
85%
Kumpau
Crescita
-100%
Abbonati
0
Settimane
72
Trade
4701
Vincita
66%
Fattore di profitto
1.34
DD massimo
100%

O seleziona da altri segnali 4 MetaTrader:

Scalp IC Markets ECN
Crescita
6 144%
Abbonati
2
Settimane
331
Trade
2062
Vincita
72%
Fattore di profitto
1.91
DD massimo
38%
MCA100
Crescita
937%
Abbonati
12
Settimane
109
Trade
313
Vincita
54%
Fattore di profitto
1.54
DD massimo
35%
Theranto v3 Live 2
Crescita
3 170%
Abbonati
85
Settimane
65
Trade
302
Vincita
88%
Fattore di profitto
6.00
DD massimo
35%
Gold pro
Crescita
4 078%
Abbonati
31
Settimane
43
Trade
915
Vincita
78%
Fattore di profitto
1.84
DD massimo
52%
Annic
Crescita
2 393%
Abbonati
1
Settimane
229
Trade
1000
Vincita
78%
Fattore di profitto
3.44
DD massimo
30%
Ronin47 8E AUDCAD Since July 2024 Set 2
Crescita
935%
Abbonati
11
Settimane
77
Trade
3247
Vincita
81%
Fattore di profitto
3.73
DD massimo
41%
ATong
Crescita
5 062%
Abbonati
0
Settimane
244
Trade
7902
Vincita
76%
Fattore di profitto
1.55
DD massimo
28%
MultiWay ICM
Crescita
537%
Abbonati
14
Settimane
101
Trade
917
Vincita
74%
Fattore di profitto
2.06
DD massimo
28%
Niguru GBP
Crescita
16 613%
Abbonati
0
Settimane
146
Trade
1259
Vincita
88%
Fattore di profitto
2.22
DD massimo
39%
Turtle One
Crescita
245%
Abbonati
11
Settimane
50
Trade
323
Vincita
80%
Fattore di profitto
1.56
DD massimo
19%

L'abbonato accetta tutti i rischi di esecuzione quando si abbona a un segnale. Le statistiche storiche non possono garantire alcuna redditività in futuro.