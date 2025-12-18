- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
19
Profit Trade:
17 (89.47%)
Loss Trade:
2 (10.53%)
Best Trade:
1.15 CHF
Worst Trade:
-0.75 CHF
Profitto lordo:
10.51 CHF (3 165 pips)
Perdita lorda:
-1.17 CHF (420 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (7.51 CHF)
Massimo profitto consecutivo:
7.51 CHF (11)
Indice di Sharpe:
1.31
Attività di trading:
64.87%
Massimo carico di deposito:
71.44%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
10 minuti
Fattore di recupero:
11.97
Long Trade:
7 (36.84%)
Short Trade:
12 (63.16%)
Fattore di profitto:
8.98
Profitto previsto:
0.49 CHF
Profitto medio:
0.62 CHF
Perdita media:
-0.59 CHF
Massime perdite consecutive:
1 (-0.75 CHF)
Massima perdita consecutiva:
-0.75 CHF (1)
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.03 CHF
Massimale:
0.78 CHF (0.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.49% (0.78 CHF)
Per equità:
15.71% (23.70 CHF)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|13
|GER40
|5
|FRA40
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.r
|8
|GER40
|2
|FRA40
|0
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.r
|1K
|GER40
|2.1K
|FRA40
|-330
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Best Trade: +1.15 CHF
Worst Trade: -1 CHF
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +7.51 CHF
Massima perdita consecutiva: -0.75 CHF
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
- Microtrading Gold and Indices
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
6%
0
0
USD
USD
159
CHF
CHF
1
94%
19
89%
65%
8.98
0.49
CHF
CHF
16%
1:500