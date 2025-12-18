- Crescita
Trade:
45
Profit Trade:
35 (77.77%)
Loss Trade:
10 (22.22%)
Best Trade:
6.40 USD
Worst Trade:
-2.84 USD
Profitto lordo:
36.84 USD (3 156 pips)
Perdita lorda:
-11.17 USD (1 111 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (7.79 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11.40 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.37
Attività di trading:
8.84%
Massimo carico di deposito:
38.93%
Ultimo trade:
3 minuti fa
Trade a settimana:
45
Tempo di attesa medio:
3 minuti
Fattore di recupero:
7.13
Long Trade:
29 (64.44%)
Short Trade:
16 (35.56%)
Fattore di profitto:
3.30
Profitto previsto:
0.57 USD
Profitto medio:
1.05 USD
Perdita media:
-1.12 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-3.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.60 USD (2)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.04 USD
Massimale:
3.60 USD (2.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.91% (3.60 USD)
Per equità:
10.53% (13.09 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|45
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|26
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|2K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6.40 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +7.79 USD
Massima perdita consecutiva: -3.60 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tickmill-Live10
|3.32 × 1020
|
ICMarketsSC-Live15
|4.39 × 23
|
ICMarketsSC-Live07
|7.56 × 9
|
Alpari-ECN1
|28.00 × 3
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
66USD al mese
21%
0
0
USD
USD
149
USD
USD
1
100%
45
77%
9%
3.29
0.57
USD
USD
11%
1:500