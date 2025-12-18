- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
29
Profit Trade:
21 (72.41%)
Loss Trade:
8 (27.59%)
Best Trade:
4.55 USD
Worst Trade:
-5.62 USD
Profitto lordo:
20.60 USD (2 071 pips)
Perdita lorda:
-28.00 USD (2 755 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (5.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7.83 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1164 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.55
Long Trade:
9 (31.03%)
Short Trade:
20 (68.97%)
Fattore di profitto:
0.74
Profitto previsto:
-0.26 USD
Profitto medio:
0.98 USD
Perdita media:
-3.50 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-8.22 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8.22 USD (2)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7.40 USD
Massimale:
13.38 USD (121.86%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|29
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|-7
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|-684
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.55 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +5.34 USD
Massima perdita consecutiva: -8.22 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.08 × 24
|
Tickmill-Live
|0.32 × 22
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.50 × 2
|
Alpari-MT5
|0.58 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|0.62 × 555
|
TitanFX-MT5-01
|0.67 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.68 × 471
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
BlackBullMarkets-Live
|0.97 × 136
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.13 × 16
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.49 × 90
|
Alpari-Real01
|2.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real28
|2.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|2.29 × 14
|
AdmiralMarkets-Live
|2.45 × 259
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.67 × 3
|
VantageInternational-Live
|3.04 × 258
|
AKFXFinancial-MT5Live-2
|3.27 × 15
|
GMI3-Real
|3.33 × 6
|
FPMarkets-Live
|3.55 × 11
