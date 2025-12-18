SegnaliSezioni
KAUSER AHMED

RON7808318

0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
29
Profit Trade:
21 (72.41%)
Loss Trade:
8 (27.59%)
Best Trade:
4.55 USD
Worst Trade:
-5.62 USD
Profitto lordo:
20.60 USD (2 071 pips)
Perdita lorda:
-28.00 USD (2 755 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (5.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7.83 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1164 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.55
Long Trade:
9 (31.03%)
Short Trade:
20 (68.97%)
Fattore di profitto:
0.74
Profitto previsto:
-0.26 USD
Profitto medio:
0.98 USD
Perdita media:
-3.50 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-8.22 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8.22 USD (2)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7.40 USD
Massimale:
13.38 USD (121.86%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 29
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD -7
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD -684
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.55 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +5.34 USD
Massima perdita consecutiva: -8.22 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.08 × 24
Tickmill-Live
0.32 × 22
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
RoboMarketsDE-ECN
0.50 × 2
Alpari-MT5
0.58 × 12
ICMarketsSC-MT5
0.62 × 555
TitanFX-MT5-01
0.67 × 3
RoboForex-ECN
0.68 × 471
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
BlackBullMarkets-Live
0.97 × 136
ICMarketsSC-MT5-2
1.13 × 16
ICMarketsEU-MT5-2
1.49 × 90
Alpari-Real01
2.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
2.00 × 1
Exness-MT5Real28
2.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
2.29 × 14
AdmiralMarkets-Live
2.45 × 259
Pepperstone-MT5-Live01
2.67 × 3
VantageInternational-Live
3.04 × 258
AKFXFinancial-MT5Live-2
3.27 × 15
GMI3-Real
3.33 × 6
FPMarkets-Live
3.55 × 11
Non ci sono recensioni
2025.12.18 05:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.18 05:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 1163 days
