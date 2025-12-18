SegnaliSezioni
Xuan Khanh Nguyen

ELLIOTTWAVEAIGOLD

Xuan Khanh Nguyen
0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 6%
VantageInternational-Live 15
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 451
Profit Trade:
1 040 (71.67%)
Loss Trade:
411 (28.33%)
Best Trade:
3 041.00 USD
Worst Trade:
-1 984.17 USD
Profitto lordo:
25 889.46 USD (7 194 734 pips)
Perdita lorda:
-22 959.64 USD (376 666 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (13 395.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13 395.80 USD (22)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.38%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
483
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.33
Long Trade:
723 (49.83%)
Short Trade:
728 (50.17%)
Fattore di profitto:
1.13
Profitto previsto:
2.02 USD
Profitto medio:
24.89 USD
Perdita media:
-55.86 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-8 918.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8 918.35 USD (20)
Crescita mensile:
5.91%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 334.86 USD
Massimale:
9 003.73 USD (14.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.99% (9 003.73 USD)
Per equità:
4.18% (2 206.68 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1419
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 4.2K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 2.6K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3 041.00 USD
Worst Trade: -1 984 USD
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 20
Massimo profitto consecutivo: +13 395.80 USD
Massima perdita consecutiva: -8 918.35 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 15" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Tele: https://t.me/elliotwavaivip
2025.12.19 23:38
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.12.18 05:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.18 05:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
