- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
67
Profit Trade:
56 (83.58%)
Loss Trade:
11 (16.42%)
Best Trade:
485.80 USD
Worst Trade:
-576.00 USD
Profitto lordo:
2 272.48 USD (22 615 pips)
Perdita lorda:
-1 225.50 USD (12 235 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (680.81 USD)
Massimo profitto consecutivo:
680.81 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
10.67%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
39
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
1.82
Long Trade:
34 (50.75%)
Short Trade:
33 (49.25%)
Fattore di profitto:
1.85
Profitto previsto:
15.63 USD
Profitto medio:
40.58 USD
Perdita media:
-111.41 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-144.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-576.00 USD (1)
Crescita mensile:
20.91%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
576.00 USD (9.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
12.94% (724.26 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.Lcm
|41
|USDCAD.Lcm
|11
|USOIL.Lcm
|8
|GBPJPY.Lcm
|5
|USDJPY.Lcm
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.Lcm
|746
|USDCAD.Lcm
|-259
|USOIL.Lcm
|420
|GBPJPY.Lcm
|126
|USDJPY.Lcm
|15
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.Lcm
|8.8K
|USDCAD.Lcm
|-2.9K
|USOIL.Lcm
|3.1K
|GBPJPY.Lcm
|1.2K
|USDJPY.Lcm
|210
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +485.80 USD
Worst Trade: -576 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +680.81 USD
Massima perdita consecutiva: -144.03 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Oval-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
I, SunGukong , am an individual trader, who focuses on building a trading portfolio for consistent equity growth every month.
Non ci sono recensioni
