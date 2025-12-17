- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
65
Profit Trade:
55 (84.61%)
Loss Trade:
10 (15.38%)
Best Trade:
3.28 USD
Worst Trade:
-1.88 USD
Profitto lordo:
76.79 USD (768 209 pips)
Perdita lorda:
-7.70 USD (76 946 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (26.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
26.11 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.84
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
65
Tempo di attesa medio:
4 minuti
Fattore di recupero:
36.75
Long Trade:
51 (78.46%)
Short Trade:
14 (21.54%)
Fattore di profitto:
9.97
Profitto previsto:
1.06 USD
Profitto medio:
1.40 USD
Perdita media:
-0.77 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-1.73 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.88 USD (1)
Crescita mensile:
135.47%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.24 USD
Massimale:
1.88 USD (2.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|65
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSDm
|69
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSDm
|691K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.28 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +26.11 USD
Massima perdita consecutiva: -1.73 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Non ci sono recensioni