Trade:
181
Profit Trade:
124 (68.50%)
Loss Trade:
57 (31.49%)
Best Trade:
21.60 USD
Worst Trade:
-17.34 USD
Profitto lordo:
314.15 USD (42 753 pips)
Perdita lorda:
-246.56 USD (17 325 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (25.89 USD)
Massimo profitto consecutivo:
29.14 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
19.15%
Massimo carico di deposito:
3.50%
Ultimo trade:
19 minuti fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
31 minuti
Fattore di recupero:
1.14
Long Trade:
107 (59.12%)
Short Trade:
74 (40.88%)
Fattore di profitto:
1.27
Profitto previsto:
0.37 USD
Profitto medio:
2.53 USD
Perdita media:
-4.33 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-57.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-57.39 USD (7)
Crescita mensile:
4.80%
Previsione annuale:
58.24%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
54.72 USD
Massimale:
59.44 USD (56.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
54.80% (57.39 USD)
Per equità:
1.78% (0.89 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|174
|BTCUSD
|4
|AUDCAD
|2
|NZDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|64
|BTCUSD
|2
|AUDCAD
|1
|NZDCAD
|0
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|3.2K
|BTCUSD
|22K
|AUDCAD
|207
|NZDCAD
|34
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +21.60 USD
Worst Trade: -17 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +25.89 USD
Massima perdita consecutiva: -57.39 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live25" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live18
|0.24 × 34
|
ICMarketsSC-Live20
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|0.40 × 57
|
ICMarketsSC-Live10
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|0.84 × 596
|
ICMarketsSC-Live24
|1.11 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|1.16 × 86
|
ICMarketsSC-Live33
|1.20 × 15
|
ICMarketsSC-Live09
|1.38 × 24
|
ICMarketsSC-Live32
|1.88 × 48
|
ICMarketsSC-Live15
|2.00 × 1
|
FBS-Real-7
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|2.04 × 24
|
FXOpen-ECN Live Server
|2.08 × 26
|
ICMarketsSC-Live25
|2.75 × 827
|
ICMarketsSC-Live23
|3.05 × 2630
|
ICMarketsSC-Live26
|3.33 × 291
|
ICMarketsEU-Live17
|3.92 × 13
|
ICMarketsSC-Live08
|3.95 × 128
|
ICMarketsSC-Live12
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|4.25 × 8
