Majed Mohammed S Albader

IM2I

Majed Mohammed S Albader
0 recensioni
Affidabilità
31 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 7%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
181
Profit Trade:
124 (68.50%)
Loss Trade:
57 (31.49%)
Best Trade:
21.60 USD
Worst Trade:
-17.34 USD
Profitto lordo:
314.15 USD (42 753 pips)
Perdita lorda:
-246.56 USD (17 325 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (25.89 USD)
Massimo profitto consecutivo:
29.14 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
19.15%
Massimo carico di deposito:
3.50%
Ultimo trade:
19 minuti fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
31 minuti
Fattore di recupero:
1.14
Long Trade:
107 (59.12%)
Short Trade:
74 (40.88%)
Fattore di profitto:
1.27
Profitto previsto:
0.37 USD
Profitto medio:
2.53 USD
Perdita media:
-4.33 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-57.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-57.39 USD (7)
Crescita mensile:
4.80%
Previsione annuale:
58.24%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
54.72 USD
Massimale:
59.44 USD (56.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
54.80% (57.39 USD)
Per equità:
1.78% (0.89 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 174
BTCUSD 4
AUDCAD 2
NZDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 64
BTCUSD 2
AUDCAD 1
NZDCAD 0
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 3.2K
BTCUSD 22K
AUDCAD 207
NZDCAD 34
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +21.60 USD
Worst Trade: -17 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +25.89 USD
Massima perdita consecutiva: -57.39 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live25" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tickmill-Live08
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.24 × 34
ICMarketsSC-Live20
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live05
0.40 × 57
ICMarketsSC-Live10
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live03
0.84 × 596
ICMarketsSC-Live24
1.11 × 28
ICMarketsSC-Live04
1.16 × 86
ICMarketsSC-Live33
1.20 × 15
ICMarketsSC-Live09
1.38 × 24
ICMarketsSC-Live32
1.88 × 48
ICMarketsSC-Live15
2.00 × 1
FBS-Real-7
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
2.04 × 24
FXOpen-ECN Live Server
2.08 × 26
ICMarketsSC-Live25
2.75 × 827
ICMarketsSC-Live23
3.05 × 2630
ICMarketsSC-Live26
3.33 × 291
ICMarketsEU-Live17
3.92 × 13
ICMarketsSC-Live08
3.95 × 128
ICMarketsSC-Live12
4.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
4.25 × 8
41 più
Non ci sono recensioni
2025.12.17 22:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 22:57
Trading operations on the account were performed for only 17 days. This comprises 7.8% of days out of the 218 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 22:57
80% of trades performed within 8 days. This comprises 3.67% of days out of the 218 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 22:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.46% of days out of 218 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 22:57
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.17 21:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 188 days
