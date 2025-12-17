SegnaliSezioni
Thomas Gerd Kuenzel

FPMMICTRD

Thomas Gerd Kuenzel
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 12%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
33
Profit Trade:
31 (93.93%)
Loss Trade:
2 (6.06%)
Best Trade:
4.97 SGD
Worst Trade:
-1.20 SGD
Profitto lordo:
34.44 SGD (2 298 pips)
Perdita lorda:
-4.97 SGD (8 155 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (27.96 SGD)
Massimo profitto consecutivo:
27.96 SGD (20)
Indice di Sharpe:
1.04
Attività di trading:
92.05%
Massimo carico di deposito:
4.05%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
1 minuto
Fattore di recupero:
18.42
Long Trade:
12 (36.36%)
Short Trade:
21 (63.64%)
Fattore di profitto:
6.93
Profitto previsto:
0.89 SGD
Profitto medio:
1.11 SGD
Perdita media:
-2.49 SGD
Massime perdite consecutive:
1 (-1.20 SGD)
Massima perdita consecutiva:
-1.20 SGD (1)
Algo trading:
87%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.77 SGD
Massimale:
1.60 SGD (0.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.43% (1.20 SGD)
Per equità:
0.47% (1.32 SGD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.r 31
US30 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.r 25
US30 -2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.r 2.3K
US30 -8.2K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.97 SGD
Worst Trade: -1 SGD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +27.96 SGD
Massima perdita consecutiva: -1.20 SGD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

- Micrtrading Indices and Gold
Non ci sono recensioni
2025.12.17 19:54
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.17 18:54
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.17 18:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 18:54
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
FPMMICTRD
30USD al mese
12%
0
0
USD
279
SGD
1
87%
33
93%
92%
6.92
0.89
SGD
0%
1:500
