Agung Saputra

Forex People

Agung Saputra
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -82%
EGlobalTrade-Classic
1:4000
Trade:
8
Profit Trade:
1 (12.50%)
Loss Trade:
7 (87.50%)
Best Trade:
17.84 USD
Worst Trade:
-13.78 USD
Profitto lordo:
17.84 USD (891 pips)
Perdita lorda:
-58.79 USD (3 515 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (17.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
17.84 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.70
Attività di trading:
35.23%
Massimo carico di deposito:
141.85%
Ultimo trade:
23 minuti fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
10 minuti
Fattore di recupero:
-0.78
Long Trade:
8 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.30
Profitto previsto:
-5.12 USD
Profitto medio:
17.84 USD
Perdita media:
-8.40 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-51.81 USD)
Massima perdita consecutiva:
-51.81 USD (6)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
40.95 USD
Massimale:
52.51 USD (85.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
85.30% (52.51 USD)
Per equità:
27.69% (5.97 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD -41
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD -2.6K
Best Trade: +17.84 USD
Worst Trade: -14 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +17.84 USD
Massima perdita consecutiva: -51.81 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EGlobalTrade-Classic" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.12.17 16:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.17 16:51
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:4000
2025.12.17 16:51
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.17 15:51
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.12.17 15:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 15:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
