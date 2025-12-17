- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
1 (12.50%)
Loss Trade:
7 (87.50%)
Best Trade:
17.84 USD
Worst Trade:
-13.78 USD
Profitto lordo:
17.84 USD (891 pips)
Perdita lorda:
-58.79 USD (3 515 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (17.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
17.84 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.70
Attività di trading:
35.23%
Massimo carico di deposito:
141.85%
Ultimo trade:
23 minuti fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
10 minuti
Fattore di recupero:
-0.78
Long Trade:
8 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.30
Profitto previsto:
-5.12 USD
Profitto medio:
17.84 USD
Perdita media:
-8.40 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-51.81 USD)
Massima perdita consecutiva:
-51.81 USD (6)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
40.95 USD
Massimale:
52.51 USD (85.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
85.30% (52.51 USD)
Per equità:
27.69% (5.97 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD
|-41
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD
|-2.6K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +17.84 USD
Worst Trade: -14 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +17.84 USD
Massima perdita consecutiva: -51.81 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EGlobalTrade-Classic" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
