- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
65
Profit Trade:
47 (72.30%)
Loss Trade:
18 (27.69%)
Best Trade:
29.44 USD
Worst Trade:
-9.95 USD
Profitto lordo:
115.94 USD (3 924 pips)
Perdita lorda:
-36.01 USD (1 562 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (16.44 USD)
Massimo profitto consecutivo:
31.10 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.75%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
46
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
3.63
Long Trade:
37 (56.92%)
Short Trade:
28 (43.08%)
Fattore di profitto:
3.22
Profitto previsto:
1.23 USD
Profitto medio:
2.47 USD
Perdita media:
-2.00 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-0.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-22.01 USD (3)
Crescita mensile:
8.04%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
22.01 USD (2.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.13% (22.01 USD)
Per equità:
0.04% (0.42 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD-STD
|65
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD-STD
|80
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD-STD
|2.4K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +29.44 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +16.44 USD
Massima perdita consecutiva: -0.42 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Slow and steady 20% profit per month target.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
8%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
2
0%
65
72%
100%
3.21
1.23
USD
USD
2%
1:500