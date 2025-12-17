SegnaliSezioni
Muh Ikbal

LOVE GOLD P

Muh Ikbal
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 37 USD al mese
crescita dal 2025 186%
HFMarketsGlobal-Live5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
69
Profit Trade:
53 (76.81%)
Loss Trade:
16 (23.19%)
Best Trade:
11.23 USD
Worst Trade:
-16.39 USD
Profitto lordo:
140.72 USD (14 050 pips)
Perdita lorda:
-47.82 USD (4 775 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (29.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
29.42 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.32
Attività di trading:
56.78%
Massimo carico di deposito:
52.00%
Ultimo trade:
7 minuti fa
Trade a settimana:
69
Tempo di attesa medio:
45 minuti
Fattore di recupero:
5.67
Long Trade:
60 (86.96%)
Short Trade:
9 (13.04%)
Fattore di profitto:
2.94
Profitto previsto:
1.35 USD
Profitto medio:
2.66 USD
Perdita media:
-2.99 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-2.09 USD)
Massima perdita consecutiva:
-16.39 USD (1)
Crescita mensile:
185.80%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.25 USD
Massimale:
16.39 USD (26.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
26.81% (16.39 USD)
Per equità:
35.45% (45.77 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 69
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 93
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 9.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +11.23 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +29.42 USD
Massima perdita consecutiva: -2.09 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsGlobal-Live5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

love gold love trading
Non ci sono recensioni
2025.12.17 15:51
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.17 15:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 14:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 14:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
