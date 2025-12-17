- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
16
Profit Trade:
10 (62.50%)
Loss Trade:
6 (37.50%)
Best Trade:
2.61 USD
Worst Trade:
-2.72 USD
Profitto lordo:
11.75 USD (781 pips)
Perdita lorda:
-3.72 USD (289 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (9.72 USD)
Massimo profitto consecutivo:
9.72 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.42
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
6.28%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
2.95
Long Trade:
8 (50.00%)
Short Trade:
8 (50.00%)
Fattore di profitto:
3.16
Profitto previsto:
0.50 USD
Profitto medio:
1.18 USD
Perdita media:
-0.62 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-0.51 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.72 USD (1)
Crescita mensile:
6.42%
Algo trading:
81%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.69 USD
Massimale:
2.72 USD (2.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.16% (2.72 USD)
Per equità:
0.59% (0.75 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|8
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|492
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.61 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +9.72 USD
Massima perdita consecutiva: -0.51 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tickmill-Live
|11.00 × 1
Slow and steady 20% increase target per month.
Nothing crazy, just steady profits.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
6%
0
0
USD
USD
133
USD
USD
1
81%
16
62%
100%
3.15
0.50
USD
USD
2%
1:500