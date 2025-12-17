SegnaliSezioni
Teguh Prasetya Aji

Gagah Berani MT4 Copier

Teguh Prasetya Aji
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
RSFinance-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3
Profit Trade:
1 (33.33%)
Loss Trade:
2 (66.67%)
Best Trade:
51.30 USD
Worst Trade:
-19.92 USD
Profitto lordo:
51.30 USD (1 710 pips)
Perdita lorda:
-39.78 USD (1 325 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (51.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
51.30 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.88%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.29
Long Trade:
3 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.29
Profitto previsto:
3.84 USD
Profitto medio:
51.30 USD
Perdita media:
-19.89 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-39.78 USD)
Massima perdita consecutiva:
-39.78 USD (2)
Crescita mensile:
0.38%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
39.78 USD
Massimale:
39.78 USD (1.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
2.16% (65.07 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD# 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD# 12
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD# 385
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +51.30 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +51.30 USD
Massima perdita consecutiva: -39.78 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RSFinance-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.17 11:45
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.12.17 11:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 11:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.