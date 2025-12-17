- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 567
Profit Trade:
1 199 (76.51%)
Loss Trade:
368 (23.48%)
Best Trade:
60.00 USD
Worst Trade:
-58.42 USD
Profitto lordo:
1 943.43 USD (177 769 pips)
Perdita lorda:
-1 135.86 USD (102 705 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (74.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
150.73 USD (24)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
1.34%
Massimo carico di deposito:
0.87%
Ultimo trade:
4 minuti fa
Trade a settimana:
106
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
9.56
Long Trade:
816 (52.07%)
Short Trade:
751 (47.93%)
Fattore di profitto:
1.71
Profitto previsto:
0.52 USD
Profitto medio:
1.62 USD
Perdita media:
-3.09 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-12.19 USD)
Massima perdita consecutiva:
-58.90 USD (2)
Crescita mensile:
142.74%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
37.26 USD
Massimale:
84.47 USD (14.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.99% (84.47 USD)
Per equità:
0.41% (4.08 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1566
|AUDCAD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|808
|AUDCAD
|-1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|75K
|AUDCAD
|-87
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +60.00 USD
Worst Trade: -58 USD
Vincite massime consecutive: 24
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +74.60 USD
Massima perdita consecutiva: -12.19 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinanceVC-Live-09" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FTMO-Server2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|1.50 × 10
|
RoboForex-ECN-3
|2.00 × 1
|
FBS-Real-3
|7.00 × 1
|
FXCESS-Live01
|12.67 × 3
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
165%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
7
99%
1 567
76%
1%
1.71
0.52
USD
USD
15%
1:500