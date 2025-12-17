SegnaliSezioni
Edy Nuryanto Nuryanto

Gudang Emas

Edy Nuryanto Nuryanto
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -21%
Headway-Real
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
17
Profit Trade:
9 (52.94%)
Loss Trade:
8 (47.06%)
Best Trade:
6.36 USD
Worst Trade:
-11.11 USD
Profitto lordo:
25.30 USD (2 525 pips)
Perdita lorda:
-46.16 USD (4 612 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (7.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7.42 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.23
Attività di trading:
53.57%
Massimo carico di deposito:
12.95%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
9 minuti
Fattore di recupero:
-0.71
Long Trade:
16 (94.12%)
Short Trade:
1 (5.88%)
Fattore di profitto:
0.55
Profitto previsto:
-1.23 USD
Profitto medio:
2.81 USD
Perdita media:
-5.77 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-19.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-19.28 USD (3)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
20.86 USD
Massimale:
29.51 USD (27.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.16% (29.51 USD)
Per equità:
5.83% (5.26 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 17
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -21
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -2.1K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6.36 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +7.42 USD
Massima perdita consecutiva: -19.28 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-ECN
0.00 × 3
EBCFinancialGroupKY-Live01
0.00 × 1
XMTrading-MT5 2
0.00 × 3
OxSecurities-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.40 × 25
FBSTradestone-Real
1.53 × 36
Alpari-MT5
1.58 × 19
FPMarketsLLC-Live
1.75 × 16
ICMarketsSC-MT5-2
1.79 × 170
CapitalPointTrading-MT5-4
2.00 × 37
Exness-MT5Real5
2.91 × 11
Exness-MT5Real31
3.18 × 57
ICTrading-MT5-4
3.27 × 33
Tickmill-Live
5.35 × 17
2025.12.17 14:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.17 12:48
Share of trading days is too low
2025.12.17 12:48
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.17 11:45
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 11:45
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 09:45
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.17 09:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 09:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Gudang Emas
30USD al mese
-21%
0
0
USD
79
USD
1
0%
17
52%
54%
0.54
-1.23
USD
27%
1:400
Copia

