Sharma Swagat

Gold Scalp Daily 10

Sharma Swagat
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 33%
XMGlobal-MT5 8
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
19
Profit Trade:
19 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
12.55 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
66.97 USD (5 682 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
19 (66.97 USD)
Massimo profitto consecutivo:
66.97 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.97
Attività di trading:
71.05%
Massimo carico di deposito:
3.92%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
16 (84.21%)
Short Trade:
3 (15.79%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
3.52 USD
Profitto medio:
3.52 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
7.42% (17.67 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD.i# 19
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD.i# 67
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD.i# 5.7K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +12.55 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +66.97 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Gold Scalping.10-20% daily.

Non ci sono recensioni
2025.12.17 15:51
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.17 09:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 09:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Gold Scalp Daily 10
30USD al mese
33%
0
0
USD
267
USD
1
0%
19
100%
71%
n/a
3.52
USD
7%
1:500
