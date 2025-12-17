- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
652
Profit Trade:
318 (48.77%)
Loss Trade:
334 (51.23%)
Best Trade:
177.48 USD
Worst Trade:
-30.42 USD
Profitto lordo:
1 587.12 USD (76 933 pips)
Perdita lorda:
-1 296.33 USD (89 310 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (307.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
307.65 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.50%
Ultimo trade:
27 minuti fa
Trade a settimana:
658
Tempo di attesa medio:
15 minuti
Fattore di recupero:
1.11
Long Trade:
321 (49.23%)
Short Trade:
331 (50.77%)
Fattore di profitto:
1.22
Profitto previsto:
0.45 USD
Profitto medio:
4.99 USD
Perdita media:
-3.88 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-161.53 USD)
Massima perdita consecutiva:
-161.53 USD (7)
Crescita mensile:
2.91%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
184.32 USD
Massimale:
262.77 USD (2.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.61% (262.77 USD)
Per equità:
0.35% (35.88 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|652
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|291
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-12K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +177.48 USD
Worst Trade: -30 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +307.65 USD
Massima perdita consecutiva: -161.53 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tickmill-Live10
|3.32 × 1020
|
ICMarketsSC-Live15
|4.39 × 23
|
ICMarketsSC-Live07
|7.56 × 9
|
Alpari-ECN1
|28.00 × 3
高频交易，快进快出。当天空仓，遇到极端行情会回撤。
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
1000USD al mese
3%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
1
99%
652
48%
100%
1.22
0.45
USD
USD
3%
1:500