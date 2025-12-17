SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / EX fxcpu
Ying Tu Xu

EX fxcpu

Ying Tu Xu
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 11%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
34
Profit Trade:
32 (94.11%)
Loss Trade:
2 (5.88%)
Best Trade:
8.80 USD
Worst Trade:
-12.04 USD
Profitto lordo:
65.27 USD (49 953 pips)
Perdita lorda:
-12.10 USD (12 101 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (18.54 USD)
Massimo profitto consecutivo:
29.59 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.54
Attività di trading:
68.53%
Massimo carico di deposito:
17.68%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
40
Tempo di attesa medio:
15 minuti
Fattore di recupero:
4.42
Long Trade:
5 (14.71%)
Short Trade:
29 (85.29%)
Fattore di profitto:
5.39
Profitto previsto:
1.56 USD
Profitto medio:
2.04 USD
Perdita media:
-6.05 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-12.04 USD)
Massima perdita consecutiva:
-12.04 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
12.04 USD (2.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.25% (12.04 USD)
Per equità:
11.92% (64.37 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 26
XAGUSD 3
GBPUSD 2
EURUSD 1
USDJPY 1
NZDCHF 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 37
XAGUSD 14
GBPUSD 1
EURUSD 1
USDJPY 0
NZDCHF 0
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 37K
XAGUSD 273
GBPUSD 94
EURUSD 66
USDJPY 40
NZDCHF 23
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8.80 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +18.54 USD
Massima perdita consecutiva: -12.04 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Eightcap-Real
0.00 × 1
BCS-Real
0.00 × 2
XMGlobal-Real 22
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 4
ICMarkets-Live08
0.00 × 2
AM-Live2
0.00 × 3
Just2Trade-Real2
0.00 × 5
OANDA-v20 Live
0.00 × 5
NgelPartners-Live
0.00 × 1
Lucrorfx-Live
0.00 × 5
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 2
InvestAZ-REAL
0.00 × 1
FXCC1-Live
0.00 × 19
Exness-Real14
0.00 × 1
BenchMark-Real
0.00 × 1
LQDLLC-Live01
0.00 × 50
Axi-US12-Live
0.00 × 2
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 1
Exness-Real20
0.00 × 17
FXOpenUK-Real1
0.00 × 2
LandFX-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
527 più
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
EX fxcpu
100USD al mese
11%
0
0
USD
553
USD
1
0%
34
94%
69%
5.39
1.56
USD
12%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.