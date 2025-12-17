- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
34
Profit Trade:
32 (94.11%)
Loss Trade:
2 (5.88%)
Best Trade:
8.80 USD
Worst Trade:
-12.04 USD
Profitto lordo:
65.27 USD (49 953 pips)
Perdita lorda:
-12.10 USD (12 101 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (18.54 USD)
Massimo profitto consecutivo:
29.59 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.54
Attività di trading:
68.53%
Massimo carico di deposito:
17.68%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
40
Tempo di attesa medio:
15 minuti
Fattore di recupero:
4.42
Long Trade:
5 (14.71%)
Short Trade:
29 (85.29%)
Fattore di profitto:
5.39
Profitto previsto:
1.56 USD
Profitto medio:
2.04 USD
Perdita media:
-6.05 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-12.04 USD)
Massima perdita consecutiva:
-12.04 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
12.04 USD (2.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.25% (12.04 USD)
Per equità:
11.92% (64.37 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|26
|XAGUSD
|3
|GBPUSD
|2
|EURUSD
|1
|USDJPY
|1
|NZDCHF
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|37
|XAGUSD
|14
|GBPUSD
|1
|EURUSD
|1
|USDJPY
|0
|NZDCHF
|0
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|37K
|XAGUSD
|273
|GBPUSD
|94
|EURUSD
|66
|USDJPY
|40
|NZDCHF
|23
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8.80 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +18.54 USD
Massima perdita consecutiva: -12.04 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
|
BCS-Real
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 22
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 2
|
AM-Live2
|0.00 × 3
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 5
|
OANDA-v20 Live
|0.00 × 5
|
NgelPartners-Live
|0.00 × 1
|
Lucrorfx-Live
|0.00 × 5
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 2
|
InvestAZ-REAL
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 19
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
|
BenchMark-Real
|0.00 × 1
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 50
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 2
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
Exness-Real20
|0.00 × 17
|
FXOpenUK-Real1
|0.00 × 2
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
527 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
100USD al mese
11%
0
0
USD
USD
553
USD
USD
1
0%
34
94%
69%
5.39
1.56
USD
USD
12%
1:200