Mustafa

SOCIAL TRADING USDJPY

Mustafa
0 recensioni
26 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -95%
OctaFX-Real10
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
23
Profit Trade:
15 (65.21%)
Loss Trade:
8 (34.78%)
Best Trade:
23.20 USD
Worst Trade:
-25.95 USD
Profitto lordo:
71.36 USD (18 567 pips)
Perdita lorda:
-112.26 USD (11 427 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (25.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
43.74 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
16.42%
Massimo carico di deposito:
14.33%
Ultimo trade:
32 minuti fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.61
Long Trade:
10 (43.48%)
Short Trade:
13 (56.52%)
Fattore di profitto:
0.64
Profitto previsto:
-1.78 USD
Profitto medio:
4.76 USD
Perdita media:
-14.03 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-65.15 USD)
Massima perdita consecutiva:
-65.15 USD (3)
Crescita mensile:
15.67%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
67.43 USD
Massimale:
67.43 USD (99.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
96.74% (67.43 USD)
Per equità:
0.54% (0.19 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 13
USDJPY 4
EURUSD 2
GBPUSD 2
BTCUSD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 13
USDJPY 5
EURUSD -26
GBPUSD -39
BTCUSD 6
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 934
USDJPY 741
EURUSD -2.6K
GBPUSD -3.9K
BTCUSD 12K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +23.20 USD
Worst Trade: -26 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +25.57 USD
Massima perdita consecutiva: -65.15 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live31
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 5
TickmillEU-Live
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 5
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 3
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.00 × 32
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 6
RoboForex-ECN-2
0.00 × 24
TitanFX-03
0.00 × 1
Hankotrade-Live
0.00 × 2
EightcapLtd-Real-4
0.00 × 1
Exness-Real4
0.00 × 2
TitanFX-05
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.00 × 18
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 4
KohleCapitalMarkets-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real9
0.00 × 1
EightcapLtd-Real2
0.03 × 34
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.18 × 57
UltimaMarkets-Live 2
0.20 × 5
LiteFinance-ECN2.com
0.25 × 8
67 più
Non ci sono recensioni
2025.12.17 09:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 09:45
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.17 07:42
Trading operations on the account were performed for only 8 days. This comprises 4.52% of days out of the 177 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 07:42
80% of trades performed within 5 days. This comprises 2.82% of days out of the 177 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 07:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.17 07:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 21 days
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.