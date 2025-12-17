- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
23
Profit Trade:
15 (65.21%)
Loss Trade:
8 (34.78%)
Best Trade:
23.20 USD
Worst Trade:
-25.95 USD
Profitto lordo:
71.36 USD (18 567 pips)
Perdita lorda:
-112.26 USD (11 427 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (25.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
43.74 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
16.42%
Massimo carico di deposito:
14.33%
Ultimo trade:
32 minuti fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.61
Long Trade:
10 (43.48%)
Short Trade:
13 (56.52%)
Fattore di profitto:
0.64
Profitto previsto:
-1.78 USD
Profitto medio:
4.76 USD
Perdita media:
-14.03 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-65.15 USD)
Massima perdita consecutiva:
-65.15 USD (3)
Crescita mensile:
15.67%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
67.43 USD
Massimale:
67.43 USD (99.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
96.74% (67.43 USD)
Per equità:
0.54% (0.19 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|13
|USDJPY
|4
|EURUSD
|2
|GBPUSD
|2
|BTCUSD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|13
|USDJPY
|5
|EURUSD
|-26
|GBPUSD
|-39
|BTCUSD
|6
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|934
|USDJPY
|741
|EURUSD
|-2.6K
|GBPUSD
|-3.9K
|BTCUSD
|12K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +23.20 USD
Worst Trade: -26 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +25.57 USD
Massima perdita consecutiva: -65.15 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 5
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 5
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 32
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 6
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 24
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 2
|
EightcapLtd-Real-4
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|0.00 × 2
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 18
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 4
|
KohleCapitalMarkets-Live
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.03 × 34
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.18 × 57
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.20 × 5
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.25 × 8
Non ci sono recensioni
