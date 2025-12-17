- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
114
Profit Trade:
90 (78.94%)
Loss Trade:
24 (21.05%)
Best Trade:
3.62 USD
Worst Trade:
-8.12 USD
Profitto lordo:
54.53 USD (5 417 pips)
Perdita lorda:
-53.80 USD (5 365 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (9.45 USD)
Massimo profitto consecutivo:
9.45 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
19.32%
Massimo carico di deposito:
19.33%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
114
Tempo di attesa medio:
9 minuti
Fattore di recupero:
0.05
Long Trade:
61 (53.51%)
Short Trade:
53 (46.49%)
Fattore di profitto:
1.01
Profitto previsto:
0.01 USD
Profitto medio:
0.61 USD
Perdita media:
-2.24 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-8.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8.12 USD (1)
Crescita mensile:
0.73%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8.97 USD
Massimale:
13.90 USD (13.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.19% (13.90 USD)
Per equità:
12.81% (11.79 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|114
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|52
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.62 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +9.45 USD
Massima perdita consecutiva: -8.12 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
TickmillEU-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.31 × 972
|
Tickmill-Live
|2.70 × 6368
|
ICMarketsSC-MT5
|3.00 × 119
|
Exness-MT5Real5
|3.58 × 19
|
Exness-MT5Real
|4.00 × 17
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
Pepperstone-MT5-Live01
|5.00 × 6
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.45 × 163
|
TradeMaxGlobal-Live
|7.61 × 149
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
1%
0
0
USD
USD
101
USD
USD
1
92%
114
78%
19%
1.01
0.01
USD
USD
13%
1:500