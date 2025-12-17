- Crescita
Trade:
50
Profit Trade:
48 (96.00%)
Loss Trade:
2 (4.00%)
Best Trade:
15.10 USD
Worst Trade:
-23.00 USD
Profitto lordo:
308.25 USD (6 145 pips)
Perdita lorda:
-35.20 USD (702 pips)
Vincite massime consecutive:
46 (296.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
296.80 USD (46)
Indice di Sharpe:
0.94
Attività di trading:
69.19%
Massimo carico di deposito:
105.84%
Ultimo trade:
5 minuti fa
Trade a settimana:
64
Tempo di attesa medio:
7 minuti
Fattore di recupero:
7.76
Long Trade:
47 (94.00%)
Short Trade:
3 (6.00%)
Fattore di profitto:
8.76
Profitto previsto:
5.46 USD
Profitto medio:
6.42 USD
Perdita media:
-17.60 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-35.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-35.20 USD (2)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
23.75 USD
Massimale:
35.20 USD (3.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.48% (35.20 USD)
Per equità:
49.66% (654.45 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD#
|50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD#
|273
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD#
|5.4K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
Best Trade: +15.10 USD
Worst Trade: -23 USD
Vincite massime consecutive: 46
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +296.80 USD
Massima perdita consecutiva: -35.20 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
