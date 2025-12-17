SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Emison02
Mingxing Yin

Emison02

Mingxing Yin
0 recensioni
30 settimane
0 / 0 USD
0%
GMI3-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
92
Profit Trade:
83 (90.21%)
Loss Trade:
9 (9.78%)
Best Trade:
4.18 USD
Worst Trade:
-41.59 USD
Profitto lordo:
224.83 USD (22 837 pips)
Perdita lorda:
-109.51 USD (10 253 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (62.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
62.65 USD (25)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
2.77
Long Trade:
85 (92.39%)
Short Trade:
7 (7.61%)
Fattore di profitto:
2.05
Profitto previsto:
1.25 USD
Profitto medio:
2.71 USD
Perdita media:
-12.17 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-41.59 USD)
Massima perdita consecutiva:
-41.59 USD (1)
Crescita mensile:
7.27%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
76%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9.90 USD
Massimale:
41.59 USD (7.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDs- 92
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDs- 115
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDs- 13K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.18 USD
Worst Trade: -42 USD
Vincite massime consecutive: 25
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +62.65 USD
Massima perdita consecutiva: -41.59 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GMI3-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

量化短线趋势头皮单，500美金1：1比例跟单，止损8%一次全量化EA运行
Non ci sono recensioni
