Trade:
92
Profit Trade:
83 (90.21%)
Loss Trade:
9 (9.78%)
Best Trade:
4.18 USD
Worst Trade:
-41.59 USD
Profitto lordo:
224.83 USD (22 837 pips)
Perdita lorda:
-109.51 USD (10 253 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (62.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
62.65 USD (25)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
2.77
Long Trade:
85 (92.39%)
Short Trade:
7 (7.61%)
Fattore di profitto:
2.05
Profitto previsto:
1.25 USD
Profitto medio:
2.71 USD
Perdita media:
-12.17 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-41.59 USD)
Massima perdita consecutiva:
-41.59 USD (1)
Crescita mensile:
7.27%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
76%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9.90 USD
Massimale:
41.59 USD (7.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDs-
|92
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDs-
|115
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDs-
|13K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.18 USD
Worst Trade: -42 USD
Vincite massime consecutive: 25
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +62.65 USD
Massima perdita consecutiva: -41.59 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GMI3-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
量化短线趋势头皮单，500美金1：1比例跟单，止损8%一次全量化EA运行
