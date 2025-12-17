- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
16
Profit Trade:
10 (62.50%)
Loss Trade:
6 (37.50%)
Best Trade:
32.43 USD
Worst Trade:
-11.30 USD
Profitto lordo:
113.56 USD (113 556 pips)
Perdita lorda:
-37.62 USD (37 618 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (57.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
57.66 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.38
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
5.39
Long Trade:
9 (56.25%)
Short Trade:
7 (43.75%)
Fattore di profitto:
3.02
Profitto previsto:
4.75 USD
Profitto medio:
11.36 USD
Perdita media:
-6.27 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-14.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-14.10 USD (3)
Crescita mensile:
303.76%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
14.10 USD (15.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|76
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|76K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +32.43 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +57.66 USD
Massima perdita consecutiva: -14.10 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
亏小的，赚大的，等住了
