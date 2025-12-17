SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / EA MASTER v5
Thadeu Lima De Oliveira

EA MASTER v5

Thadeu Lima De Oliveira
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -32%
FBS-Real-8
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
2 (25.00%)
Loss Trade:
6 (75.00%)
Best Trade:
11.50 USD
Worst Trade:
-20.00 USD
Profitto lordo:
18.11 USD (176 pips)
Perdita lorda:
-82.00 USD (818 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (11.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11.50 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.70
Attività di trading:
39.24%
Massimo carico di deposito:
17.82%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
4 (50.00%)
Short Trade:
4 (50.00%)
Fattore di profitto:
0.22
Profitto previsto:
-7.99 USD
Profitto medio:
9.06 USD
Perdita media:
-13.67 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-46.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-46.20 USD (3)
Crescita mensile:
-31.95%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
63.89 USD
Massimale:
63.89 USD (31.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
31.95% (63.89 USD)
Per equità:
10.96% (17.10 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -64
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -642
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +11.50 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +11.50 USD
Massima perdita consecutiva: -46.20 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

XM.COM-Real 10
0.00 × 1
Ava-Real 1
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarkets-Live20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
Tradestone-Real-1
0.00 × 1
EGlobal-Cent1
0.00 × 2
Pepperstone-Edge02
0.00 × 3
XMTrading-Real 34
0.00 × 1
FXChoice-Pro Live
0.00 × 7
NPBFX-Real
0.00 × 2
BDSwissGlobal-Real01
0.00 × 2
ACYFX-Live
0.00 × 2
PrimusMarkets-Live-2
0.00 × 4
Alpari-Standard3
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
FxPro.com-Real06
0.00 × 1
EGlobal-Cent5
0.00 × 2
ICMarkets-Live08
0.00 × 1
Exness-Real6
0.00 × 3
Pepperstone-Edge03
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 7
XMAU-Real 20
0.00 × 1
FBS-Real-1
0.00 × 1
TrioMarkets-Live Server
0.00 × 10
138 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
🚀 Título Sugerido: Trend Master Pro: Tendência + Soros (Compounding)

📊 Visão Geral da Estratégia

Este sinal opera com o EA Trend Master v5, um sistema robusto desenvolvido para capturar tendências de mercado com precisão cirúrgica. A lógica combina a força de 3 Médias Móveis Exponenciais (EMAs) com filtros de RSI e Price Action (Pinbars) para evitar falsas entradas.

O grande diferencial deste sinal é o Gerenciamento Soros (Anti-Martingale): nós aumentamos o lote apenas quando estamos ganhando, utilizando o "lucro da casa" para alavancar os resultados, e voltamos ao lote mínimo em caso de perda. Isso protege o capital principal enquanto maximiza os períodos de tendência forte.

🛠️ Como o Robô Opera?

  1. Filtro de Tendência Macro: Utiliza uma EMA lenta (350 períodos) para garantir que operamos apenas a favor da tendência principal .

  2. Gatilho de Entrada: Cruzamento de médias (Rápida x Média) ou Padrões de Price Action (Pinbars) .

  3. Filtro de Exaustão: O RSI (20) impede compras no topo (sobrecompra) ou vendas no fundo (sobrevenda) .

  4. Saída Dinâmica: Utiliza Trailing Stop para proteger o lucro assim que o mercado anda a favor .

🛡️ Gestão de Risco e Capital

  • Soros Inteligente: O lote aumenta progressivamente (multiplicador 1.5x) apenas após operações vencedoras. Se houver loss, o lote reseta para o inicial .

  • Proteção de Margem: O sistema possui um algoritmo interno que verifica o saldo livre antes de cada entrada. Se não houver margem para o lote de Soros, ele reduz a mão automaticamente para proteger a conta de chamadas de margem (Margin Call) .

  • Stop Loss e Take Profit: Todas as ordens são abertas com SL e TP definidos fisicamente na corretora .

💡 Recomendações para Assinantes

Para copiar este sinal com segurança e proporcionalidade, recomendo:

  • Banca Mínima Sugerida: $200 USD (Contas Standard) ou $20 USD (Contas Cent).

  • Alavancagem: Mínimo 1:500.

  • Deslizamento (Slippage): Copiar as ordens "sem recotação" se possível.

  • VPS: Recomendado usar VPS para execução rápida, embora o sinal funcione bem sem ela devido ao foco em tendências e não em scalping de alta frequência.

⚠️ Aviso de Risco: Rentabilidade passada não é garantia de lucro futuro. O sistema utiliza Soros (juros compostos nas operações), o que pode aumentar a volatilidade do saldo em curtos períodos para buscar maiores retornos a longo prazo.



Non ci sono recensioni
2025.12.19 17:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.19 16:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 07:06
Share of trading days is too low
2025.12.18 07:06
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.18 06:03
Share of trading days is too low
2025.12.18 06:03
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.17 01:36
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 01:36
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 00:36
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.17 00:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 00:36
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
EA MASTER v5
30USD al mese
-32%
0
0
USD
136
USD
1
100%
8
25%
39%
0.22
-7.99
USD
32%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.