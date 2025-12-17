- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|-64
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-642
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
XM.COM-Real 10
|0.00 × 1
|
Ava-Real 1
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real-1
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent1
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 3
|
XMTrading-Real 34
|0.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 7
|
NPBFX-Real
|0.00 × 2
|
BDSwissGlobal-Real01
|0.00 × 2
|
ACYFX-Live
|0.00 × 2
|
PrimusMarkets-Live-2
|0.00 × 4
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real06
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 1
|
Exness-Real6
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 7
|
XMAU-Real 20
|0.00 × 1
|
FBS-Real-1
|0.00 × 1
|
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 10
📊 Visão Geral da Estratégia
Este sinal opera com o EA Trend Master v5, um sistema robusto desenvolvido para capturar tendências de mercado com precisão cirúrgica. A lógica combina a força de 3 Médias Móveis Exponenciais (EMAs) com filtros de RSI e Price Action (Pinbars) para evitar falsas entradas.
O grande diferencial deste sinal é o Gerenciamento Soros (Anti-Martingale): nós aumentamos o lote apenas quando estamos ganhando, utilizando o "lucro da casa" para alavancar os resultados, e voltamos ao lote mínimo em caso de perda. Isso protege o capital principal enquanto maximiza os períodos de tendência forte.
🛠️ Como o Robô Opera?
-
Filtro de Tendência Macro: Utiliza uma EMA lenta (350 períodos) para garantir que operamos apenas a favor da tendência principal .
-
Gatilho de Entrada: Cruzamento de médias (Rápida x Média) ou Padrões de Price Action (Pinbars) .
-
Filtro de Exaustão: O RSI (20) impede compras no topo (sobrecompra) ou vendas no fundo (sobrevenda) .
-
Saída Dinâmica: Utiliza Trailing Stop para proteger o lucro assim que o mercado anda a favor .
🛡️ Gestão de Risco e Capital
-
Soros Inteligente: O lote aumenta progressivamente (multiplicador 1.5x) apenas após operações vencedoras. Se houver loss, o lote reseta para o inicial .
-
Proteção de Margem: O sistema possui um algoritmo interno que verifica o saldo livre antes de cada entrada. Se não houver margem para o lote de Soros, ele reduz a mão automaticamente para proteger a conta de chamadas de margem (Margin Call) .
-
Stop Loss e Take Profit: Todas as ordens são abertas com SL e TP definidos fisicamente na corretora .
💡 Recomendações para Assinantes
Para copiar este sinal com segurança e proporcionalidade, recomendo:
-
Banca Mínima Sugerida: $200 USD (Contas Standard) ou $20 USD (Contas Cent).
-
Alavancagem: Mínimo 1:500.
-
Deslizamento (Slippage): Copiar as ordens "sem recotação" se possível.
-
VPS: Recomendado usar VPS para execução rápida, embora o sinal funcione bem sem ela devido ao foco em tendências e não em scalping de alta frequência.
⚠️ Aviso de Risco: Rentabilidade passada não é garantia de lucro futuro. O sistema utiliza Soros (juros compostos nas operações), o que pode aumentar a volatilidade do saldo em curtos períodos para buscar maiores retornos a longo prazo.
