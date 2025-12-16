SegnaliSezioni
HOANG TRUNG DUONG
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 0%
EGlobal-Classic3
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4
Profit Trade:
4 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
4.14 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
10.17 USD (5 363 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
4 (10.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10.17 USD (4)
Indice di Sharpe:
2.57
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
1 minuto
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
4 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
2.54 USD
Profitto medio:
2.54 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 10
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 5.4K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.14 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +10.17 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EGlobal-Classic3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

AxioryAsia-02Live
0.00 × 7
Tickmill-Live
0.00 × 4
EGlobal-Cent7
0.00 × 4
EGlobal-Cent1
0.00 × 2
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.68 × 50
Valutrades-Real-HK
1.04 × 55
Exness-Real18
3.12 × 17
Alpari-Pro.ECN
8.15 × 13
Alpari-Standard3
10.81 × 26
OctaFX-Real
11.78 × 9
EGlobal-Classic3
17.20 × 133
EGlobalTrade-Classic3
17.46 × 281
RoboForex-ECN-3
23.03 × 221
RoboForex-Prime
23.90 × 112
FXOpen-ECN Live Server
25.00 × 2
ICMarketsSC-Live03
25.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
28.10 × 21
Non ci sono recensioni
2025.12.17 00:36
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.17 00:36
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.12.17 00:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 00:36
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
