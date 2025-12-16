- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
125
Profit Trade:
120 (96.00%)
Loss Trade:
5 (4.00%)
Best Trade:
88.96 USD
Worst Trade:
-1.83 USD
Profitto lordo:
1 099.13 USD (1 031 845 pips)
Perdita lorda:
-2.66 USD (2 652 pips)
Vincite massime consecutive:
92 (910.76 USD)
Massimo profitto consecutivo:
910.76 USD (92)
Indice di Sharpe:
0.51
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
13.60%
Ultimo trade:
26 minuti fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
483.03
Long Trade:
125 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
413.21
Profitto previsto:
8.77 USD
Profitto medio:
9.16 USD
Perdita media:
-0.53 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-2.27 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.27 USD (2)
Crescita mensile:
166.76%
Algo trading:
3%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2.27 USD (0.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.19% (2.27 USD)
Per equità:
8.77% (411.57 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|125
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +88.96 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 92
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +910.76 USD
Massima perdita consecutiva: -2.27 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
-Best long term strategy for gold
-Numbers dont lie, check my numbers
-Be patient and trust me
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
167%
0
0
USD
USD
4.8K
USD
USD
3
3%
125
96%
100%
413.20
8.77
USD
USD
9%
1:200