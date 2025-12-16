SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / GOLD E365
Isaac Ketu

GOLD E365

Isaac Ketu
0 recensioni
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 167%
Exness-MT5Real31
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
125
Profit Trade:
120 (96.00%)
Loss Trade:
5 (4.00%)
Best Trade:
88.96 USD
Worst Trade:
-1.83 USD
Profitto lordo:
1 099.13 USD (1 031 845 pips)
Perdita lorda:
-2.66 USD (2 652 pips)
Vincite massime consecutive:
92 (910.76 USD)
Massimo profitto consecutivo:
910.76 USD (92)
Indice di Sharpe:
0.51
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
13.60%
Ultimo trade:
26 minuti fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
483.03
Long Trade:
125 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
413.21
Profitto previsto:
8.77 USD
Profitto medio:
9.16 USD
Perdita media:
-0.53 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-2.27 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.27 USD (2)
Crescita mensile:
166.76%
Algo trading:
3%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2.27 USD (0.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.19% (2.27 USD)
Per equità:
8.77% (411.57 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 125
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 1M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +88.96 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 92
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +910.76 USD
Massima perdita consecutiva: -2.27 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
-Best long term strategy for gold
-Numbers dont lie, check my numbers 
-Be patient and trust me
Non ci sono recensioni
2025.12.16 22:33
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.16 22:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.16 22:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
GOLD E365
30USD al mese
167%
0
0
USD
4.8K
USD
3
3%
125
96%
100%
413.20
8.77
USD
9%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.