Trade:
315
Profit Trade:
202 (64.12%)
Loss Trade:
113 (35.87%)
Best Trade:
119.76 USD
Worst Trade:
-144.48 USD
Profitto lordo:
2 396.23 USD (63 371 pips)
Perdita lorda:
-1 334.46 USD (41 752 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (194.97 USD)
Massimo profitto consecutivo:
203.60 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
15.60%
Massimo carico di deposito:
29.03%
Ultimo trade:
22 minuti fa
Trade a settimana:
187
Tempo di attesa medio:
26 minuti
Fattore di recupero:
4.69
Long Trade:
213 (67.62%)
Short Trade:
102 (32.38%)
Fattore di profitto:
1.80
Profitto previsto:
3.37 USD
Profitto medio:
11.86 USD
Perdita media:
-11.81 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-42.74 USD)
Massima perdita consecutiva:
-217.82 USD (5)
Crescita mensile:
6 565.47%
Algo trading:
45%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
70.70 USD
Massimale:
226.50 USD (26.63%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
96.87% (226.50 USD)
Per equità:
4.13% (8.85 USD)
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +119.76 USD
Worst Trade: -144 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +194.97 USD
Massima perdita consecutiva: -42.74 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Sou CEO da TraderPro Capital.
O principal grupo de investimentos mundial dedicado a dar suporte a indivíduos e a empresas ambiciosas em seu crescimento financeiro.
Altos retornos e riscos controlados.
Non ci sono recensioni
