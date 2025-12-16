SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Echo FX Official
Andreas Zanin

Echo FX Official

Andreas Zanin
0 recensioni
Affidabilità
19 settimane
0 / 0 USD
Copia per 200 USD al mese
crescita dal 2025 101%
KeyToMarkets-Server
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
957
Profit Trade:
486 (50.78%)
Loss Trade:
471 (49.22%)
Best Trade:
1 048.00 EUR
Worst Trade:
-698.50 EUR
Profitto lordo:
23 750.33 EUR (2 840 599 pips)
Perdita lorda:
-8 568.11 EUR (188 121 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (232.29 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
3 491.01 EUR (7)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.11%
Ultimo trade:
20 minuti fa
Trade a settimana:
111
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
4.03
Long Trade:
441 (46.08%)
Short Trade:
516 (53.92%)
Fattore di profitto:
2.77
Profitto previsto:
15.86 EUR
Profitto medio:
48.87 EUR
Perdita media:
-18.19 EUR
Massime perdite consecutive:
14 (-3 397.81 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-3 397.81 EUR (14)
Crescita mensile:
48.40%
Previsione annuale:
587.57%
Algo trading:
58%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 025.30 EUR
Massimale:
3 764.96 EUR (23.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.76% (3 582.44 EUR)
Per equità:
0.05% (15.74 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 69
GBPUSD 60
GBPNZD 49
EURJPY 47
GBPJPY 44
EURNZD 41
NZDCHF 41
EURAUD 40
GBPAUD 40
CHFJPY 40
USDJPY 37
GBPCAD 35
CADJPY 32
XUSTEC 32
AUDCHF 30
USDCHF 30
AUDJPY 29
CADCHF 29
USDCAD 27
EURCHF 26
AUDNZD 26
XAUUSD 26
NZDJPY 24
AUDUSD 23
EURGBP 20
AUDCAD 20
NZDCAD 20
NZDUSD 18
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 1.5K
GBPUSD 3.4K
GBPNZD 11
EURJPY -110
GBPJPY 52
EURNZD -50
NZDCHF -74
EURAUD -1.2K
GBPAUD -1.8K
CHFJPY -53
USDJPY -4
GBPCAD -8
CADJPY 8
XUSTEC 2.7K
AUDCHF -29
USDCHF 164
AUDJPY 11
CADCHF -2
USDCAD -6
EURCHF 20
AUDNZD -24
XAUUSD 13K
NZDJPY -11
AUDUSD 7
EURGBP 15
AUDCAD -5
NZDCAD 9
NZDUSD -11
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 1.6K
GBPUSD 2K
GBPNZD 1.7K
EURJPY -2.4K
GBPJPY 7.1K
EURNZD -3.1K
NZDCHF -2.7K
EURAUD 1.2K
GBPAUD -5.5K
CHFJPY -4.6K
USDJPY -315
GBPCAD 4.8K
CADJPY 224
XUSTEC 75K
AUDCHF -1.3K
USDCHF 3.4K
AUDJPY 2.2K
CADCHF 320
USDCAD 549
EURCHF 1.1K
AUDNZD -2.1K
XAUUSD 9K
NZDJPY -68
AUDUSD 361
EURGBP 373
AUDCAD 526
NZDCAD 182
NZDUSD -1.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 048.00 EUR
Worst Trade: -699 EUR
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +232.29 EUR
Massima perdita consecutiva: -3 397.81 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "KeyToMarkets-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsEU-MT5-4
0.15 × 48
ICMarketsSC-MT5-2
0.26 × 2345
RazeGlobalMarkets-Server
0.34 × 183
ICMarketsSC-MT5
0.52 × 3163
BlackBullMarkets-Live
1.02 × 2369
ICMarketsSC-MT5-4
1.10 × 5437
VantageInternational-Live
1.26 × 184
Pepperstone-MT5-Live01
1.26 × 1270
RoboForex-ECN
1.75 × 1113
FusionMarkets-Live
2.43 × 572
Exness-MT5Real5
3.06 × 2345
xChief-MT5
5.32 × 813
ActivTradesCorp-Server
6.78 × 9
RoboForex-Pro
7.53 × 554
XMGlobal-MT5 2
7.70 × 806
Swissquote-Server
9.31 × 13
GBEbrokers-LIVE
10.64 × 11
Weltrade-Real
11.81 × 760
FortunaMarkets-Server
12.96 × 103
Non ci sono recensioni
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.