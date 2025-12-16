- Crescita
Trade:
957
Profit Trade:
486 (50.78%)
Loss Trade:
471 (49.22%)
Best Trade:
1 048.00 EUR
Worst Trade:
-698.50 EUR
Profitto lordo:
23 750.33 EUR (2 840 599 pips)
Perdita lorda:
-8 568.11 EUR (188 121 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (232.29 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
3 491.01 EUR (7)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.11%
Ultimo trade:
20 minuti fa
Trade a settimana:
111
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
4.03
Long Trade:
441 (46.08%)
Short Trade:
516 (53.92%)
Fattore di profitto:
2.77
Profitto previsto:
15.86 EUR
Profitto medio:
48.87 EUR
Perdita media:
-18.19 EUR
Massime perdite consecutive:
14 (-3 397.81 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-3 397.81 EUR (14)
Crescita mensile:
48.40%
Previsione annuale:
587.57%
Algo trading:
58%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 025.30 EUR
Massimale:
3 764.96 EUR (23.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.76% (3 582.44 EUR)
Per equità:
0.05% (15.74 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|69
|GBPUSD
|60
|GBPNZD
|49
|EURJPY
|47
|GBPJPY
|44
|EURNZD
|41
|NZDCHF
|41
|EURAUD
|40
|GBPAUD
|40
|CHFJPY
|40
|USDJPY
|37
|GBPCAD
|35
|CADJPY
|32
|XUSTEC
|32
|AUDCHF
|30
|USDCHF
|30
|AUDJPY
|29
|CADCHF
|29
|USDCAD
|27
|EURCHF
|26
|AUDNZD
|26
|XAUUSD
|26
|NZDJPY
|24
|AUDUSD
|23
|EURGBP
|20
|AUDCAD
|20
|NZDCAD
|20
|NZDUSD
|18
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|1.5K
|GBPUSD
|3.4K
|GBPNZD
|11
|EURJPY
|-110
|GBPJPY
|52
|EURNZD
|-50
|NZDCHF
|-74
|EURAUD
|-1.2K
|GBPAUD
|-1.8K
|CHFJPY
|-53
|USDJPY
|-4
|GBPCAD
|-8
|CADJPY
|8
|XUSTEC
|2.7K
|AUDCHF
|-29
|USDCHF
|164
|AUDJPY
|11
|CADCHF
|-2
|USDCAD
|-6
|EURCHF
|20
|AUDNZD
|-24
|XAUUSD
|13K
|NZDJPY
|-11
|AUDUSD
|7
|EURGBP
|15
|AUDCAD
|-5
|NZDCAD
|9
|NZDUSD
|-11
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|1.6K
|GBPUSD
|2K
|GBPNZD
|1.7K
|EURJPY
|-2.4K
|GBPJPY
|7.1K
|EURNZD
|-3.1K
|NZDCHF
|-2.7K
|EURAUD
|1.2K
|GBPAUD
|-5.5K
|CHFJPY
|-4.6K
|USDJPY
|-315
|GBPCAD
|4.8K
|CADJPY
|224
|XUSTEC
|75K
|AUDCHF
|-1.3K
|USDCHF
|3.4K
|AUDJPY
|2.2K
|CADCHF
|320
|USDCAD
|549
|EURCHF
|1.1K
|AUDNZD
|-2.1K
|XAUUSD
|9K
|NZDJPY
|-68
|AUDUSD
|361
|EURGBP
|373
|AUDCAD
|526
|NZDCAD
|182
|NZDUSD
|-1.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 048.00 EUR
Worst Trade: -699 EUR
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +232.29 EUR
Massima perdita consecutiva: -3 397.81 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "KeyToMarkets-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.15 × 48
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.26 × 2345
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.34 × 183
|
ICMarketsSC-MT5
|0.52 × 3163
|
BlackBullMarkets-Live
|1.02 × 2369
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.10 × 5437
|
VantageInternational-Live
|1.26 × 184
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.26 × 1270
|
RoboForex-ECN
|1.75 × 1113
|
FusionMarkets-Live
|2.43 × 572
|
Exness-MT5Real5
|3.06 × 2345
|
xChief-MT5
|5.32 × 813
|
ActivTradesCorp-Server
|6.78 × 9
|
RoboForex-Pro
|7.53 × 554
|
XMGlobal-MT5 2
|7.70 × 806
|
Swissquote-Server
|9.31 × 13
|
GBEbrokers-LIVE
|10.64 × 11
|
Weltrade-Real
|11.81 × 760
|
FortunaMarkets-Server
|12.96 × 103
